Nehezen érthető edzőváltás két nappal az NB I tavaszi rajtja előtt

Már korábban árulkodó jeleket láttak

– Kuznyecov Szergej személyében egy fiatal edzőnek adtunk bizalmat, aki Diósgyőrben érte el első sikereit, ám az elmúlt időszakban láttuk a jeleit annak, hogy nem egy irányba tartunk. És a szurkolók számára láthatatlan hétköznapok során ezek a jelek egyre erősödtek – mondta Bajúsz Endre, a DVTK sportigazgatója.– A keretet nyáron és télen is vele egyetértésben erősítettük meg, jöttek az eredmények is, ám a helyzetet ez nem oldotta meg, ezért a váltás mellett döntött a klubvezetés. Én is köszönöm szépen a közös munkát, a közös sikereket, és sok sikert kívánok a további karrierjéhez!

Kuznyecov Szergej 2022 őszén érkezett Diósgyőrbe, amikor a csapat még az NB II-ben szerepelt. Az első idényben 33 bajnokin ült a DVTK kispadján, és kiharcolta a feljutást az NB I-be. Ezt követően az élvonalban 17 mérkőzésen irányította a csapatot, amely a 7. helyen zárta az őszi szezont.

Borítókép: Kuznyecov Szergej vezetésével a hetedik helyen zárta a DVTK az őszi szezont az NB I-ben (Fotó: DVTK)