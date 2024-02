Jürgen Klopp megszólalt, Szoboszlainak álom maradhat a Wembley

Szombaton a Brentford vendégeként lép pályára az éllovas Liverpool a Premier League 25. fordulójában, a meccs előtt Jürgen Klopp a sérültek állapotáról is beszélt, így visszatérésének várható időpontjára is reagált.

Szoboszlai január végén gólt ünnepelt a Chelsea ellen. Fotó: EPA/Adam Vaughan

– Az emberek most csak a kupadöntőre gondolnak, ami teljesen rendben van, de előtte játszunk még a Brentford és a Luton ellen is a bajnokságban, úgyhogy én még egy pillanatra sem gondolok a Chelsea elleni fináléra. „Nem játszhat a döntőben?” – kérdezgetik. Igen, az egy meccs, de van még két másik addig, és épp elég nagy baj, hogy azon sem játszhatnak – fakadt ki Klopp a sérültek miatt, majd konkrétumokat is elárult.

Szoboszlai döntős szereplése nem biztos

– Úgy gondolom, Szoboszlai Dominik a döntő környékén térhet vissza, majd meglátjuk, mi történik. Trent Alexander-Arnold egy vagy két héttel később. Ez nem jó, de nem lehetett elkerülni, ez van. Azt mondanám, hogy egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy Szoboszlai játszhat a döntőben, de talán igen, Trent pedig valószínűleg csak utána.

A Liverpool február 25-én, tehát jövő vasárnap játssza a Chelsea ellen a Ligakupa döntőjét a Wembley-ben. Szoboszlai legutóbb épp a Chelsea ellen lépett pályára, a január 31-i bajnokin gólt is fejelt a londoniak ellen, ám utána kiújult a sérülése, ami miatt azóta is képlékeny, mikor térhet vissza. A jelek szerint a Wembley most csak álom maradhat számára, de van még remény a pályára lépésére. Addig viszont szinte biztosan nem térhet vissza, így a Brentford elleni bajnoki után a jövő hét szerdán esedékes, Luton elleni meccset is kihagyhatja.

Borítókép: Szoboszlai Dominik jelen állás szerint nem biztos, hogy játszhat a Chelsea ellen (Fotó: EPA/Daniel Hambury)