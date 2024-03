Felültették a török elnököt, egy másik meccsünket elcsalta a skót bíró

A kapitányt érte más meglepetés is, erről alig két hete mesélt a vele készült interjúnkban: „A mérkőzés előtti napon ültünk a szállodában, és odajött hozzánk egy bennfentes ember azzal, hogy ha mi nyerünk, akkor Fatih Terimet azonnal elküldik, én pedig ne lepődjek meg, ha megkérdezik, lennék-e helyette a török kapitány, és amennyiben igent mondok, még a stadionban kineveznek. Csak néztem nagyot, aztán kikaptunk…” És elsősorban nem azon bosszankodott, hogy nem lett török kapitány, még csak nem is a 3-0-ás vereség ténye keserítette el, hanem az, ahogyan ez az eredmény kialakult.

A magyar csapat nagyon szervezetten futballozott, a házigazdák hiába támadtak többet, helyzetig nem jutottak el. Az első csapás a 47. percben érkezett: Emre Belözoglu ütközött a jó ütemben kilépő Fülöp Mártonnal, akit percekig ápoltak.

Visszaállt ugyan a kapuba, de szemlátomást bizonytalan volt, rosszul lett, mint kiderült, kettős látása volt. A kapitány egy perccel az első gól előtt már le akarta cserélni, de hiába szólt a negyedik játékvezetőnek és a török játékosoknak, állítsák meg a játékot.

Fülöp Mártont még Isztambulban kórházba kellett vinni. Az ütközés és az első gól között azonban olyan történt, ami döntően befolyásolta a játék képét és a végeredményt is.

Fotó: Arcanum

A Nemzeti Sport ezt írta erről: „63. perc: Hajnal ívelt a bal oldalról a középen egyedül kiugró Gera felé, aki átvette, majd eltolta a labdát az elécsúszó Arikan mellett, s a kapus elgázolta. A skót játékvezető tizenegyes helyett szabadrúgást ítélt a törökök javára, és sárga lapot mutatott fel Gerának – mivel a középpályás korábban már kapott egy figyelmeztetést, a játékvezető kiállította.” Egészen döbbenetes volt, senki sem hitt a szemének, különösen úgy, hogy a skót először mintha megadta volna a tizenegyest, és csak utána gondolta meg magát. Várhidi Péter ma is állítja, Stuart Dougal szándékosan kedvezett a törököknek, magyarán elcsalta a meccset, Gera Zoltán viszont nem érezte, hogy eddig a pillanatig részrehajló lett volna.

Lelkileg összetört a skót bíró

– Esélyem sem volt kikerülni a kapust, és enyhén szólva meglepődtem, amikor láttam, hogy nem büntető következik, én pedig piros lapot kapok – idézi fel most a történteket a 97-szeres válogatott Gera Zoltán, aki ma a Vasas vezetőedzője. – Engem addig sohasem állítottak ki, és sohasem gondoltam volna, hogy akkor kapom meg életem első piros lapját, amikor ellenem szabálytalankodnak, amúgy az UEFA törölte is a kiállításomat. Már nem emlékszem pontosan, mit mondtam a játékvezetőnek, nyilván azt magyaráztam, hogy nem színészkedtem.

Ebben segíthetünk, Gera Zoltán hazafelé tartva az isztambuli repülőtéren ezt mondta a Nemzeti Sportnak: – Azt, hogy nem színészkedtem, és hogy tizenegyes volt. Azért is érthetetlen, ami történt, mert ismer, és tudja, hogy Angliában futballozom. A mérkőzés előtt beszélgettünk is, mondta, jól ismeri az edzőmet, engem is látott már játszani. Márpedig azt mindenki tudja, hogy Angliában a közönség sem tűri meg azt, aki színészkedik, így én sem szoktam hozzá, mi több, sohasem játszom meg a szabálytalanságot.

A magyar válogatott létszámhátrányban már nem tudott ellenállni a törökök rohamainak, jött az első gól majd a kapuscsere, szegény Balogh János, amint beállt, azonnal gólt kapott, és a hosszabbításban alakult ki a 3-0-ás hazai győzelem.

A mérkőzés utóéletéhez tartozik, hogy Stuart Dougal felhívta egy régi ismerősét, egy magyar sportszakembert azzal, hogy teljesen összetört lelkileg a hiba miatt, és azt mondta: elsőre büntetőt akart ítélni, és Alan Cunningham asszisztens jelzésére döntött másként.

Két évvel később pedig egy Rangers–Aberdeen skót bajnoki meccsen egy játékos megjátszotta, hogy az ellenfele lefejelte, Stuart Dougal ezt megette, piros lapot adott, és miután rájött, hogy tévedett, visszavonult a játékvezetéstől.

Kisteleki István, az MLSZ elnöke egyébként levelet írt az UEFA elnökének, Michel Platininek az Isztambulban történtekről, de természetesen az ügyben már semmi érdemleges nem történt azon túl, hogy az európai szövetség valóban törölte a piros lapot, ezért Gera Zoltánt nem tiltották egyetlen meccsről sem.

És még valami: ha nincs a durva tévedés, és a török válogatott nem nyer, akkor minden bizonnyal nem jut ki az Európa-bajnokságra. Így viszont kijutott, és története egyik legnagyobb sikerét elérve csak az elődöntőben vérzett el. Ennyin múlott…