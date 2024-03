Háromszoros olimpiai bajnok az Eger új vezetőedzője

A klub csütörtökön jelentette be, hogy az Egri Vízilabda Klub kétéves megállapodást kötött a 4iG csoporttal, és a vállalatcsoporthoz tartozó DIGI lesz a névadó szponzor. A DIGI-Eger nevet a felnőtt férfi- és női együttesek mellett a tizenöt utánpótláscsapat is használja.

A 4iG vezérigaztója, Fekete Péter elmondta, nem is volt számukra kérdés, hogy az egri csapat lesz az, amellyel közösen tovább írják a magyar vízilabda sikerekben gazdag történelmét, derült ki az Origó cikkéből.

„Az egri csapat évtizedek óta sikeres hazai és nemzetközi szinten, valamennyi fronton méltóképpen képviseli a magyar póló hagyományait. Számunkra mindig is fontos volt, hogy aktívan részt vegyünk a magyar sport támogatásában. Számunkra, ahogy az ország számára is, a póló nem pusztán egy a sok sportág közül, a vízilabda nemzeti büszkeségünk, kiemelt nemzeti ügy hazánkban. A jövőben mi is szeretnénk hozzájárulni a sikerekhez, büszkék vagyunk rá, hogy a jövő leendő bajnokait támogathatjuk„ – mondta Fekete Péter.

A klub szakmai igazgatója, Biros Péter a férfi felnőttek vezetőedzője lett. Eddig Tóth Kálmán látta el ezt a feladatkört, ő veszi át a teljes utánpótlás szakmai irányítását.

Szécsi Zoltán, a klub ügyvezető elnöke, aki Biroshoz hasonlóan háromszoros olimpiai aranyérmes, kiemelte, hogy a szponzoráció révén biztosított támogatás nagy segítséget jelent az utánpótláscsapatok fejlesztésében, mindez kiemelten fontos számukra, hiszen a klub jövőjét a fiatal tehetségek jelentik.

A korábbi kapus hozzátette, a női csapat tavaly bajnoki címet nyert, idén pedig ismét harcba száll a dobogóért. A felnőtt férfiak az alapszakaszt a 11. helyen zárták, így az alsóházban a 9–14. helyért játszanak.

Borítókép: Biros Péter az Eger új vezetőedzője (Fotó: Polyák Attila)