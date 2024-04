Klopp ennyit mondott Szoboszlai elmaradt góljáról

A Liverpoolnak minden esélye megvolt rá, hogy visszavegye az első helyet az Arsenaltól a Premier League tabelláján, de Szoboszlai Dominikék nem tudtak élni a helyzeteikkel. Két-három gól helyett csak egyet szereztek az első félidőben, amire ráfizettek, mert a fordulás után a Manchester United a semmiből betalált – kétszer is. Jürgen Klopp csapata végül az egy pontnak is örülhetett, amit Mohamed Szalah góljával biztosított be. A meccs után a német menedzser is igyekezett a pozitívumokra koncentrálni.

több lövéssel is próbálkozott. Fotó: EPA/Adam Vaughan

Klopp: Az egy pont jobb, mint a semmi

– Egyértelmű, hogy meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. Magunknak okoztunk bajt. Az irányításunk alatt tartottuk a játékot, gólt szereztünk, de még többet kellett volna lőnünk. Ők nem lőttek kapura az első félidőben. Aztán elkövettünk egy hibát, amit ők azonnal kihasználtak – Bruno Fernandes remekül eltalálta. Akkor életre kelt a lelátó, ők pedig újra betaláltak, csodálatos gól volt. Visszajöttünk a meccsbe, voltak ziccereink a góljuk előtt és után is.

Egy pontot szereztünk az Old Traffordon. Tudom, hogy az emberek úgy tekintenek rá, hogy elhullajtottunk két pontot, de most egy ponttal több a pontjaink száma, mint a forduló előtt volt. A Manchester United elleni meccsek fontosabbak nekünk, mint más csapatoknak. Ők is jobban igyekeznek, ha ellenünk játszanak.

A 2-2-es döntetlen után az Arsenal várja az első helyről a következő fordulót. Klopp a pontatlan befejezések miatt bánkódik, de hozzátette, még nem dőlt el a verseny.

– Szoboszlai helyzeténél Onana bravúrral védett, egyébként viszont nem dolgoztattuk meg őt, kicsit elsiettük a befejezéseket. Nem haragszom a srácokra, bár olykor agresszívabbnak kellett volna lenniük. Nem járok a fellegekben, de nem történt tragédia. Akármelyik csapat is lesz a bajnok, rászolgált a győzelemre. Még mi is versenyben vagyunk, most ennyivel is megelégszem – fogalmazott Klopp, majd későbbi sajtótájékoztatóján hozzátette, ha a United ugyanígy játszik majd az Arsenal ellen, az Ágyúsok begyűjtik a három pontot az Old Traffordon.