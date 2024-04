Magát intézte el a Liverpool, amire az első helye is ráment

Bár egyik csapatra sem várt könnyű meccs, a Premier League tabelláján harmadik Manchester City és a második Arsenal is elhozta a három pontot a Crystal Palace, illetve a Brighton otthonából. A Sasok már nem egyszer okoztak gondot a Citynek, a harmadik percben most is előnybe kerültek, ám a címvédő a 13. percben egyenlített, a második félidőben pedig további három góllal lezárta a mérkőzést, és 4-2-re nyert. Az Arsenal meccse még simábbra sikerült, az Ágyúsok 3-0-ra verték a Brightont, ezzel átvették az első helyet a Liverpooltól. A Vörösök vasárnap a Manchester United otthonában tehettek arról, hogy csak átmeneti legyen a helycsere.

volt a Liverpool egyik legaktívabb játékosa az első félidőben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Liverpool futballistáinak, így Szoboszlai Dominiknak is kellemetlen emlékei lehettek az Old Traffordról. A két csapat március közepén az FA-kupában is összecsapott, és akkor a United drámai körülmények között, 4-3-as győzelemmel ejtette ki a vetélytársat. Egy trófeától tehát már „megszabadította” a Liverpoolt, vasárnap lehetősége volt arra, hogy egy másiktól is messzebbre sodorja Kloppékat.

Liverpooli tűzijáték kevés góllal

Első lépésként az első gólt a United szerezte a találkozón, Alejandro Garnacho egy kontratámadás végén, már a 2. percben bevette a Liverpool kapuját, de les miatt érvénytelen volt a találat. Egyébként a vendégek támadtak többet, közülük is Szoboszlai különösen aktív volt, tizennyolc perc alatt négyszer veszélyeztette André Onana kapuját. Az első – érvényes – gól mégsem az ő nevéhez fűződött: szöglet után Darwin Núnez csúsztatta meg a labdát, amit Luis Díaz estében a kapuba vágott a 23. percben.

Öt perc elteltével a másik oldalon került ziccerbe, de több helyzetet nem tudtak felmutatni a hazaiak. A Liverpoolnak akadt belőle bőven, a kapura lövések aránya 0-14 volt a szünet előtt, a két csapat közti különbség azonban csak egy gól volt.

Ahogy az lenni szokott, a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Négy perc telt el a második félidőből, amikor Jarell Quansah rövid passzára lecsapott Bruno Fernandes, és mivel Caoimhín Kelleher messze állt a kapujától, Fernandes a kezdőkör elől kapura tűzte a labdát. Emlékezetes gólt szerzett a portugál középpályás.

Bár a Liverpoolnak is voltak helyzetei, a góltól vérszemet kapott a United. A 67. percben már a hazaiaknál volt az előny: egy 18 éves tinédzser, Kobbie Mainoo gyönyörűen tekert a bal felső sarokba.

A Liverpool Szoboszlai nélkül próbálta menteni a menthetőt, mert Jürgen Klopp még a gól előtt lehozta a pályáról a magyar középpályást, akit Curtis Jones váltott. A játék képe alapján nem bízhattak sok jóban a vendégek, de a hajrában eljött az ő idejük. Harvey Elliott tizenegyest harcolt ki, amit Mohamed Szalah gólra váltott a 84. percben.

Harmadik gólt már egyik csapat sem szerzett, ami különösen a vendégeknek fájhat. A pontvesztés miatt nem tudták visszavenni az első helyet az Arsenaltól, és a továbbiakban az Ágyúsok segítségére, esetleg temérdek gólra lesz szükségük a bajnoki címhez. Az Arsenal és a Liverpool ugyanis jelenleg egyaránt 71 ponttal áll (a City 70 ponttal harmadik), de a londoniak gólkülönbsége kilenccel jobb a Liverpoolnál.

Premier League, 32. forduló Szombat

Crystal Palace–Manchester City 2-4

Aston Villa–Brentford 3-3

Everton–Burnley 1-0

Fulham–Newcastle United 0-1

Luton Town–Bournemouth 2-1

Wolverhampton–West Ham United 1-2

Brighton–Arsenal 0-3 Vasárnap

Manchester United–Liverpool 2-2

Sheffield United–Chelsea 18.30 (tv: Match 4)

Tottenham Hotspur–Nottingham Forest 19.30

