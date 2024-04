Éjszakai dráma: szombaton kezdődött, de csak vasárnap tudták befejezni a döntőt + videó

Negyvenéves várakozás ért véget az éjjel: az Athletic Bilbao 1984 után nyerte meg újra a spanyol Király-kupát. A Real Mallorca elleni döntő még szombat este kezdődött, de mivel hosszabbításba torkollott, csak vasárnap hajnalban ért véget Sevillában.

Dani Rodríguez góljával a Mallorca szerzett vezetést, több helyzete viszont a Bilbaónak volt. Nico Williams lesről talált a kapuba, a második félidő elején viszont már valóban egyenlített a csak baszk származású futballistákat foglalkoztató Bilbao: a fiatalabbik Williams testvér passzából Oihan Sancet szerzett gólt.

A Bilbao közel járt a rendes játékidőben és a hosszabbításban is közelebb állt a siker kiharcolásához, de a döntés a tizenegyesekre maradt. Ott a Bilbaóból senki nem hibázott, a Mallorcából viszont ketten is, így a baszk csapat ünnepelhetett, amely a XXI. században korábban öt döntőt is elveszített.

