Verstappent a felhők is segítették, Leclerc keserű megállapításra jutott

Ausztráliai kiesése után Japánban mindenképp javítani szeretett volna (Red Bull), ami sikerült is neki. A címvédőt az sem zavarta meg, hogy két rajtnál is résen kellett lennie, nehogy csapattársa, Sergio Pérez elhúzzon mellette. Két rajtra azért volt szükség, mert Daniel Ricciardo (RB) és Alexander Albon (Williams) karambolja miatt szinte azonnal megszakították a versenyt, amit egyébként egyikük sem tudott folytatni.

Pérez (balra) és Verstappen (középen) mellett Sainznak is jutott pezsgő Fotó: EPA/Franck Robichon

Verstappennek minden összejött

Verstappennek viszont sima futama volt, tizenkét másodperces előnnyel ért célba Pérez előtt, és a leggyorsabb körért járó pluszpontot is bezsebelte.

– Nagyszerű verseny volt. Sokat számított, hogy a rajt után megőrizzem az első helyet, az idő előrehaladtával egyre jobb lett az autóm, részben talán az érkező felhőknek köszönhetően. A stratégiánk működött, a kerékcserék rendben lezajlottak, a múltkori kisiklás után most visszatértünk a csúcsra. Ez a Honda hazája, nagyszerűek a szurkolók, fantasztikus érzés itt győzni – értékelt a holland futamgyőztes.

Elégedett dobogósok, csalódott Leclerc

Pérez ismét csak a csapattársa hátát nézte, az idei négy versenyből háromszor lett második, mégis nagyon boldog volt ezzel az eredménnyel.

– Ez egy jó hétvége volt a csapatunknak. Nem könnyítette meg a feladatunkat, hogy második rajtra is szükség volt, nehéz volt összeszedettnek maradni. Végül a második rajtom sikerült jobban, de annyira nem volt jó, hogy elcsípjem Maxot. Az első etapban az autó egyensúlyával és a gumikkal is akadtak problémáim, a kerékcsere után pedig Lando Norris elém került, úgyhogy mindent bele kellett adnom a közepes keverékeken. A végén, a keményeken jobb lett a helyzet – magyarázta a mexikói versenyző. – Most lendületben vagyunk. Tavaly talán Japánban volt a legrosszabb hétvégém. De ha a gyors pályákon is jól teljesítek, akkor mindenhol sikerülhet – tette hozzá eltökélten.

Carlos Sainz (Ferrari) is lendületben van. Vakbélműtétje után Ausztráliában győzött, most pedig a negyedik rajthelyét a futam végére a harmadikra váltotta.

– Nagyszerű, de kemény futamom volt. Az elején gyorsan koptak a gumik, de a felhők megjelenésével javult a helyzet. Azt hittem, hogy az egykiállásos stratégia működhet jobban, de én kettőn voltam, emiatt sokat kellett előznöm, ami itt nem könnyű. De megoldottam a feladatot, és dobogós helyen végeztem.

Sainznak a csapattársával, Charles Leclerc-rel kellett megküzdenie a harmadik helyért. Jobban mondva, a futam hajrájában arra kérte a monacói pilótát a Ferrari, hogy ne tartsa fel a spanyolt. Leclerc engedelmeskedett, és a leintés után elárulta, hogy ez nem zavarta. Az viszont annál inkább, hogy szombaton az időmérőn nem jött ki neki a lépés, csak a nyolcadik lett, ami kihatással volt a futamra is.

– Jó verseny volt, utólag nem változtatnék semmin. Elég gyorsak voltunk, a gumikkal sem akadtak problémáim és a csapattal való kommunikáció is rendben volt.

De egy dolgot el kell ismernem: a versenytempónk Ausztráliában és itt is jó volt, az én időmérős tempóm viszont nem volt az. A nyolcadik helyről indulva sok mindent nem tehettem a futamon

– sajnálkozott Leclerc, aki szokatlan helyzetbe került. – Az időmérőkön mindig jól teljesítettem, az elmúlt két alkalommal szenvedtem a gumikkal, nem tudtam működésre bírni őket. Erre a legutóbb és most is ráfizettem.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.