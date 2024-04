Már bemutatkozásként odatették magukat a magyar szurkolók a hoki-vb-n + videó

Játsszon a magyar jégkorong-válogatott a világ bármely pontján, a szurkolók elkísérik őket. Az immár 47 éve edzősködő szövetségi kapitány, Don MacAdam is megjegyezte, sok helyen megfordult már, de azt nem tapasztalta, hogy a szurkolók akkora energiát adjanak a csapatnak, mint Magyarországon. Szükség is van a biztatásra Bolzanóban. Íme, így készültek a magyar drukkerek a meccsre. Léderer Ákos sportriporter is a helyszínen szurkol, s a Metropolnak nyilatkozva azt is elárulta, hogyan lett a sportág fanatikusa.

Az első fordulóban a magyar válogatott 3-1-re legyőzte Japánt, kedden a Korai Köztársaság lesz a következő ellenfél.

– Nehéz meccs volt, az első mérkőzés mindig kritikus, van benned, drukk, izgulás, a másik csapat is izgul, tudjuk, hogy izomból jönni fognak. Örülök, hogy sikerült magabiztosan behúzni az első meccset, és remélem, ez akkora löketet ad a brigádnak, hogy elrepít minket az álmaink felé – összegzett Garát Zsombor.

Bálizs Bence, aki kitűnően védett, elárulta,hogy a visszavágás vágya is fűtötte a csapatot a februári vereségért: – Jó fókusszal, jó mentális állapottal álltunk bele a mai mérkőzésbe. Így kell elkezdeni egy vb-t, tudtuk, mire számíthatiunk a japánok ellen. Nyilván a februári olimpiai selejtezős vereség miatt is megvolt az ok, hogy így álljunk bele.

Íme, Sofron István és Terbócs István értékelése.

Nyertek az olaszok is

Az első forduló zárómérkőzésén a házigazda Olaszország magabiztosan győzte le Romániát.

Eredmények, 1. forduló:

Magyarország–Japán 3-1

Koreai Köztársaság–Szlovénia 4-2

Olaszország–Románia 6-1