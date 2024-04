„Minden nyaramat feláldoznám egy olimpiáért” – a magyar válogatott játékosai értékeltek a kijutást követően

– Sokat köszönhetek Govának (Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány – a szerk.), az egész szakmai stábnak és az óvári különítménynek is, mivel engedélyezték, hogy részt vehessek a selejtezőtornán. Nagyon örülök, hogy megkaptam a bizalmat is a végén, mindenki azon volt, hogy itt legyek a csapattal. Jólesik, hogy ilyen sérülésből visszatérve is bizalmat tudtak nekem szavazni – jelentette ki a 22 éves átlövő. – Hónapok óta mindenki azzal a gondolattal kelt és feküdt, hogy mi ezt megcsináljuk. Szerintem látszódott is a játékunkon, hogy olyan magabiztossággal tudtunk kilépni minden mérkőzésre, amivel azt üzentük: az ellenfélnek esélye sincs. Még nem fogtam fel teljesen, hogy ott leszünk a párizsi olimpián. Felmerült, hogy ezzel most veszítünk egy nyarat, de ezért megéri. Minden nyaramat feláldoznám egy olimpiáért! Nagyon örülök, hogy kijutottunk.