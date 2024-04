Megpróbálta eltussolni a magyar fiatal elleni döbbenetes bántalmazást a román tornaszövetség

Lapunkban is beszámoltunk arról a vérlázító esetről, amely a román tornászválogatott resicabányai edzőtáborában történt meg. Az áldozat egy lugosi magyar fiatalember volt, akit három, román nemzetiségű társa alázott meg: először kikötözték egy fűtőtesthez, lenyírták a haját, levetkőztették, alkohol fogyasztására kényszerítették, ráhamuztak, majd szexuális aktust mímeltek vele.

Az erdélyi Krónika szerint a román tornaszövetség megpróbálta eltussolni az esetet, első állásfoglalásában a bántalmazók alkoholos befolyásoltságával magyarázta tettüket – ami egyébként szintén felvetne kérdéseket, hiszen kiskorú sportolókról van szó. Miután azonban az eset sajtónyilvánosságot kapott, és Elisabeta Lipa, a Román Nemzeti Sportügynökség vezetője, valamint Mihai Covaliu, a Román Olimpiai Bizottság elnöke is alapos kivizsgálást követelt, megváltozott a tornaszövetség hozzáállása.

A három elkövetőt meg is nevezték. Mihai Iustin, Andrei Titi és Flavius Borca első büntetése, hogy kizárták őket a válogatottból, így a románokat mindössze két tornász (David Puicea és Sebastian Torcica) képviseli az áprilisi Európa-bajnokságon a juniorok mezőnyében. S a három bántalmazó további szankciókkal nézhet szembe. Bár az áldozat édesapja nem tett feljelentést, a resicabányai városi rendőrség hivatalból kivizsgálást indított az ügyben, amelyet szintén vizsgál az Országos Diszkriminációellenes Tanács is. S nem fejeződött be a sportszövetségi fegyelmi eljárás sem velük szemben, annak csak az első lépése a válogatottból való kizárás.