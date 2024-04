Vérlázító történet: magyar tornászt bántalmaztak román társai a nemzetisége miatt

Az esetről, ami a közelmúltban történt a juniorválogatott resicabányai edzőtáborában, elsőként a román ProSport sportportál számolt be. Mivel az áldozatok és az elkövetők is fiatalkorúak – csak tizenöt évesek –, a lap csupán a nevük kezdőbetűit közölte. A beszámoló szerint az Európa-bajnokságra készülő keretet az edző egy időre magára hagyta, a fiatal sportolók pedig bulit rendeztek. Ami oda vezetett, hogy a keretből ketten „rászálltak” magyar társukra. Először kikötözték egy fűtőtesthez, majd lenyírták a haját, levetkőztették, alkohol fogyasztására kényszerítették, ráhamuztak, majd szexuális aktust mímeltek vele. Ezt követően a ProSport szerint azt kiabálták neki, hogy „Te, magyar!” (románul „ungure”, ami sértő megszólításnak minősül), és továbbra is megalázóan bántak vele.

A lap forrásai szerint senki sem lépett közbe. A fiú másnap elmenekült az edzőtáborból, és hazautazott Lugosra, ahol beszámolt a szüleinek a történtekről. Jogászok szerint az elkövetők négy bűncselekményt is megvalósítottak: kényszerítés, bántalmazás, szexuális perverzió és a kiskorúval szembeni rossz bánásmód gyanúja is fölmerülhet, ha az ügy az igazságszolgáltatás elé kerül. Ugyanakkor sem a szövetség, sem a fiú édesapja nem kívánt érdemben nyilatkozni az ügyről.

A Román Tornaszövetség nem sieti el a kivizsgálást, mivel azt ígérte: majd a végrehajtó bizottság ülésén foglalkoznak az üggyel. De Carmencita Constantin, a szövetség elnöke teljes átláthatóságot ígért.

A magyar nemzetiségű áldozat a lugosi helyi sportklub tagja, az országos bajnokságon 2022-ben talajon, 2023-ban pedig lólengésben bronzérmet szerzett.

Magyarázatot követel az ötszörös olimpai bajnok is

Mindeközben ha már a szakszövetség nem reagált érdemben, magasabb fórumok annál inkább. Elisabeta Lipa, az Országos Sportügynökség elnöke, ötszörös olimpiai bajnok evezős hivatalos úton magyarázatot kért a tornaszövetségtől.

Megszólalt az ügyben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is.

Eddig és ne tovább! Apaként és a magyar közösség vezetőjeként elfogadhatatlannak, vérlázítónak tartom azt, ami a tizenöt éves magyar lugosi sráccal történt az edzőtáborban, hisz őt ott a román társai brutálisan bántalmazták. És csak azért, mert magyar

– mutatott rá a közösségi oldalán közzétett videójában a politikus.

Kelemen Hunor az RMDSZ és a maga nevében sajnálatát fejezte ki a bántalmazott fiúnak és családjának.

– Minden segítséget megadunk a jóvátételhez, és azt gondolom, hogy ami történt, az elfogadhatatlan. Ide vezetett a gyűlöletkeltés, az AUR több éves magyarellenes kampánya, és az, hogy a román társadalom ezt szó nélkül tűrte – jegyezte meg Kelemen Hunor.

A Krónika hírportál cikke ITT olvasható.