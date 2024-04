Szoboszlai nagyot hibázott, otthon küldték padlóra a Liverpoolt

Bár csupa jót tudott csak mondani az Atalantáról, és kemény meccsre számított ellene, Jürgen Klopp nem a legerősebb kezdőcsapatát küldte pályára csütörtök este az olaszok ellen az Európa-liga negyeddöntőjében. Andy Robertson, Conor Bradley, Luis Díaz és Mohamed Szalah is csak a kispadon kezdett, ahogyan a sérüléseik után visszatérő trió, Stefan Bajcetic és Diogo Jota is.

Jürgen Klopp sem értette, hogy mi történt, az Atalanta lefocizta a pályáról a Liverpoolt Fotó: AFP/Darren Staples

Gasperini haditerve bevált Liverpoolban

Az Atalanta 2020 őszén a Bajnokok Ligájában már bevette az Anfieldet, és most is remekül kezdte a mérkőzést az ikonikus stadionban. A 3. percben Mario Pasalic járt közel a gólhoz, de Caoimhín Kelleher fejjel védett. A Liverpool első ziccerére a 16. percig kellett várni, Darwin Núnez átemelte a kapust, csak közben a kaput nem találta el. A 26. percben Harvey Elliott remek lövése a felső lécet és a kapufát is megjárta, mielőtt a gólvonal elé pattant volna. Az angolok azonban nem tudtak az ellenfelük fölé nőni, részben azért, mert Gian Piero Gasperini nagyszerű haditervet állított össze az övéinek, és a Liverpool sok hibával segítette az olaszokat. Az egyik ilyenből gól született. Davide Zappacosta beadása után Gianluca Scamacca lőtt kapura tizenegy méterről. Nem volt életerős lövés, Kelleher mégsem tudta védeni, a hóna alatt a hálóba gurult a 38. percben.

Az első félidő hátralévő perceire sem szedte össze magát a Liverpool, így Klopp hármas cserére szánta el magát a szünetben, Szoboszlai, Szalah és Robertson is pályára lépett. A házigazda ezzel mintha kicsit életre kelt volna, Szoboszlainak, Núneznek és Szalahnak is volt helyzete, ám gólt ismét csak az Atalanta szerzett. Charles De Ketelaere nagyszerű beadására Scamacca egyedül érkezett, tíz méterről a jobb alsóba belsőzött a 61. percben. A liverpooliak abban reménykedtek, hogy lesről indult az olasz, de szó sem volt ilyesmiről.

A hazaiak játékából hiányzott az átütőerő, pedig Díazt és Jotát is bevetette Klopp, végül néhány ziccerig és egy lesgólig jutottak el Szalah révén.

Szoboszlai pedig sajnos a saját csapattársa helyett az olaszok egy játékosának adott „gólpasszt”. Mintha Jarell Quansah hibáját ismételte volna meg a Manchester United elleni meccsről, aki a felezővonalhoz közel adott el egy labdát. Most így tett Szoboszlai is, Scamacca csente el a játékszert, majd indította Édersont. Az ő lövését még hárította Kelleher, a kipattanót azonban Pasalica kapuba vágta a 83. percben.

A Liverpool ezzel elveszítette a 34 mérkőzésből álló hazai veretlenségi sorozatát, és ami még nagyobb baj az angoloknak, hogy távol kerültek az elődöntőtől. A háromgólos hátrány nagy, de láttunk már csodát ettől a csapattól, ám ilyen játékkal nem megy semmire jövő csütörtökön a bergamói visszavágón a Liverpool.

Könnyen lehet, hogy az idény végén távozó Jürgen Klopp utolsó hazai meccse a nemzetközi porondon ez a csúfos vereség volt.

Európa-liga, negyeddöntő, 1. mérkőzések:

Liverpool (angol)–Atalanta (olasz) 0-3 (0-1), gólszerzők: Scamacca (38., 61.), Pasalic (83.)

AC Milan (olasz)–AS Roma (olasz) 0-1 (0-1), gólszerző: Mancini (17.)

Benfica (portugál)–Olympique Marseille 2-1 (1-0), gólszerzők: R. Silva (16.), Di Maria (52.), ill. Aubameyang (67.)

Bayer Leverkusen (német)–West Ham United (angol) 2-0 (0-0), gólszerzők: Hofmann (83.), Boniface (90+1.)

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.