Liverpool–Atalanta, avagy a fogorvosok csatája következik az El-ben

A 2020–2021-es idényben a Liverpool és az Atalanta még a Bajnokok Ligája csoportkörében találkoztak egymással. Minden bizonnyal mindkét együttes most is inkább ott szerepelne, de egyelőre az Európa-ligával kell megelégedniük, aztán kiharcolni, hogy a következő idényre visszatérjenek a kontinens legjobb csapatai közé. A Liverpool ezt szinte biztosan eléri akkor is, ha nem sikerülne megnyernie az El-t, hiszen a Premier League-ben a második helyet foglalja el, és a tabella első négy helyezettje a BL főtáblájára jut. Ugyanez a helyzet Olaszországban, az Atalanta viszont csak hatodik, egy meccsel kevesebbet játszva nyolc ponttal a negyedik a Bolognával szemben, így korántsem biztos, hogy megcsípi a BL-indulást biztosító négy hely valamelyikét. Már csak azért sem, mert a bergamóiak nincsenek életük formájában, legutóbbi hat bajnoki mérkőzésükből csak egyet tudtak megnyerni.

Az Atalanta játékosai 2020 őszén már ünnepeltek Liverpoolban (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Az Európa-liga győzteseként viszont helyet kaphatna az Atalanta a BL-ben is. Ehhez először Szoboszlaiékon kellene túljutnia, ami nem egyszerű feladat. Az olasz gárda 2020 őszén bevette az Anfieldet (2-0-ra nyert, de odahaza 5-0-ra kikapott a Vörösöktől), ebben az idényben viszont erre senki sem volt képes, döntetlen is csak három topcsapatnak jött össze.

Persze Liverpoolban sem veszik félvállról az olaszokat. Jürgen Klopp tegnapi sajtótájékoztatóján felidézték a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola 2019-es nyilatkozatát, miszerint olyan az Atalantánál vendégeskedni, mintha fogorvoshoz menne az ember. A Liverpool vezetőedzője erre ennyit felelt: – Ellenünk is annyira kellemetlen játszani, mintha fogorvoshoz menne valaki. Legalábbis ez a célunk. Az Atalanta tapasztalt, nagyon összeszedett csapat.

A liverpooliak segítségére lehet, hogy Diogo Jota, Stefan Bajcetic és Alisson sérüléseik után ismét a társaikkal edzenek, és Klopp szerint nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Jotát, esetleg Alexander-Arnoldot bevesse a mai negyeddöntőben.