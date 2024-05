A Liverpool sztárja erre aligha számított, amatőr riválist hoznak a nyakára

Darwin Núnez épp a napokban törölte le a közösségi oldaláról az összes, Liverpoollal kapcsolatos bejegyzését, mivel a szurkolók rendszeresen és hevesen kritizálják a gólképtelensége miatt. A Liverpool csatára legutóbb a Tottenham ellen megnyert rangadón is kihagyott egy nagy helyzetet.

Darwin Núneznek nem megy annyira a góllövés a Liverpool színeiben, mint az amatőr riválisának (Fotó: EPA/Adam Vaughan)

Núnez közösségi oldala kékbe borult, az uruguayi válogatott szerelése uralja a megmaradt képeit, csakhogy most otthonról is jelzésértékű üzenetet kapott. A Daily Mail írta meg, hogy a korábban Leeds Unitedet is irányító Marcelo Bielsa szövetségi kapitány szokatlan módon egy amatőr futballistának küld meghívót a válogatottba. Márpedig az illető, Walter Domínguez csatár, és Núnezzel ellentétben futószalagon termeli a gólokat: a legutóbbi 19 mérkőzésén 38-szor volt eredményes.

Uruguay jelenleg a 16. helyen áll a világranglistán, egy hasonlóan erős válogatottnál szinte példa nélküli, hogy amatőr játékos kapjon lehetőséget. Még akkor is, ha magyar idő szerint június elsején csak barátságos meccsen lép pályára a nemzeti csapat Costa Rica, majd öt nappal később Mexikó ellen. Márpedig a 24 éves Domínguez a félprofi Juventud de Soriano amatőr csatára.

Bielsa hivatalosan még nem hirdetett keretet, de a játékos már megerősítette, hogy tagja lesz a válogatottnak: – Felhívtak, egyáltalán nem számítottam rá, óriási meglepetés volt. Az igazság az, hogy nagyon boldog vagyok – lelkendezett Domínguez.

Walter Dominguez jugó hoy por Copa OFI y confirmó la convocatoria para @Uruguay

Su equipo cayó derrotado 2 a 1. pic.twitter.com/CCNLvYqWy4 — Alex Martin Rostan (@MartinRostan9) May 4, 2024

Az uruguayi válogatott az említett két meccsen nem számíthat a Libertadores-kupán szereplő játékosaira, de az Európában futballozó sztárjai, mint Darwin Núnez, ott lehetnek a keretben. Uruguay a nyáron esedékes Copa Américára készül.