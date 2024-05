A Chelsea az Arsenalt „másolja”, Guardiola szakértelmében bízik

Másfél héttel azután, hogy a Chelsea bejelentette, elválnak az útjai Mauricio Pochettinóval, eldőlt, hogy ki váltja őt a kispadon. A Tottenham Hotspurt és a Paris Saint-Germaint is megjárt menedzsert egy relatíve tapasztalatlan trénert, Enzo Maresca váltja a kispadon.

Korábban az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta is Guardiola stábjában dolgozott (Fotó: EPA/Tolga Akmen)

A 44 éves Maresca eddig három alakulatnál volt vezetőedző: a Manchester City u23-as csapatánál, a Serie B-ben szereplő Parmánál és az angol másodosztályból éppen az élvonalba vezette vissza a Leicestert. Ezek egyike sem tartott tovább egy évnél, sőt, a Parmánál a nyári szünettel együtt csak hat hónapot töltött. De a Manchester City felnőtt csapatánál, Pep Guardiola stábjában is eltöltött egy évet segédedzőként. Korábban Mikel Arteta is Guardiola kezei alatt tanult, dolgozott, most pedig nem állt messze tőle, hogy újra sikerre vezesse az Arsenalt – talán a Chelsea-nél is beválik ez a recept.

A Chelsea-nél bíznak Marescában

A Kékek a jóval nagyobb tapasztalattal rendelkező Roberto de Zerbit is választhatták volna, de Thomas Frank és Kieran McKenna neve is felmerült, a Chelsea végül azért szavazott Marescára, mert a londoniakat lenyűgözte, az olasz tréner milyen sokat tud a játékoskeretükről, a klubvezetők elképzeléseinek megfelelő futballt szeretne játszatni a csapattal, illetve nagyon lelkes volt a munkalehetőség miatt. Az együttesnél hisznek benne, hogy ő lesz a kirakós utolsó darabja, vele újra sikeres lehet a Chelsea, ezért hosszabbítási opcióval egészen 2029 nyaráig szól majd a szerződése.

Nagyjából már csak az aláírás várat magára, és angol lapértesülések szerint a klub akár még ma bemutathatja az új edzőt, akinek a Leicesternél 2026 nyarán járt volna le a szerződése, emiatt a Chelsea-nek 8-10 millió fontot kell kifizetnie Marescáért.

Nemcsak a kispadon, játékosfronton is nagy mozgás várható ezen a nyáron is a csapatnál. Várhatóan egy középső védőt és csatárt is igazol a londoni gárda, és Romelu Lukaku, valamint Kepa Arrizabalaga helyzetét is tisztázni kell. Ők az elmúlt idényt kölcsönben töltötték, előbbi az AS Roma, utóbbi a Real Madrid játékosa volt.

