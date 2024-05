Sikert sikerre halmoz a sportág, a távozó elnököt azonban elszámoltatják

Áprilisban előbb a magyar női, május elején pedig a férfiválogatott is feljutott az elitbe a divízió I/A világbajnokságról, így a következő évben ismét mindkét csapatunk a legjobbak között szerepel. Az eredmények dicséretesek, az odáig vezető út azonban megosztotta a jégkorong híveit, az elmúlt évben mind többen fejezték ki az elégedetlenségüket a regnáló elnökséggel szemben.

A férfiválogatott két év után jutott fel ismét az elitbe (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nyílt titok volt, hogy az eddigi elnök, Such György részben ezért nem indul a választáson, amit hétfőn hivatalosan be is jelentett. Így Kolbenheyer volt az egyetlen jelölt, akit a nagy klubok – a Fehérvár, az ifj. Ocskay Gábor Akadémia, a MAC, a DEAC, a DVTK, a Dunaújváros, az FTC, a Győr és az UTE – támogatták előzetesen. Erre utal a szavazás végeredménye is, a 302 lehetséges voksból Kolbenheyer 285-öt kapott, 17 nem mellett.

Pénzügyi és személyi kivizsgálást ígér az új elnök

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen megtartott küldöttgyűlésen id. Kovács Csabát választották meg a szakmai és Almássy Kornélt pedig az általános alelnöknek.

Megválasztása után Kolbenheyer Zsuzsanna elmondta, őszinte, nyitott, állandó kommunikációra törekszik, egyben jelezte, hogy

kivizsgálják majd azokat a személyi és pénzügyi döntéseket, amelyeket az előző vezetőség hozott az utolsó pillanatokban.

Ígéretet tett arra, hogy a szövetségen vagy a sportágon belüli konfliktusokat együttes erővel megoldják majd. Hangsúlyozta, az összetartás és az együttműködés híve, és átfogó utánpótlás-fejlesztési programot kíván indítani magyar szakemberek bevonásával. Kiemelte, hogy az elmúlt években eltűnt több ezer szurkoló a sportágból, őket igyekeznek visszaszerezni.

Kolbenheyer Zsuzsanna válogatott játékos is volt

A 46 éves, jogász végzettségű Kolbenheyer az első nő, aki az 1988 óta önálló MJSZ elnöke lett. (Az egyesített jégsportszövetség élén Kozári Klára 1976 és 1990 között volt elnök.) Ő volt az első magyar igazolt női jégkorongozó. A válogatottban 55-ször szerepelt, visszavonulását követően pedig a női nemzeti csapatok általános igazgatója lett. 2012-ben beválasztották a nemzetközi szövetség (IIHF) legfőbb végrehajtó testületébe, a tanácsba, ugyanekkor a magyar szövetség elnökségébe is bekerült.

A nemzetközi szövetségben harmadik ciklusát tölti, egyúttal vezetője a női és a jogi bizottságnak is.

Volt az MJSZ alelnöke, nemzetközi igazgatója, valamint a női szakág vezetője, és az általa irányított munka révén a válogatott negyedszerre szerepel jövőre az elitben. A Magyar Olimpiai Bizottság etikai és esélyegyenlőségi bizottságainak tagja.

A két négyéves ciklus után távozó Such nem szólalt fel, ugyanakkor elköszönő levelében kiemelte, hogy a válogatottak minden eddiginél sikeresebbek voltak, a férfi és női csapat feljutott a világelitbe, míg az utánpótlás válogatottak is meg tudták tartani a közvetlen élvonal alatti tagságukat. Az MJSZ számláin több mint 4,5 milliárd forint van, további 1,3 milliárd forint pedig megkötött TAO-támogatási szerződésből áll rendelkezésre.