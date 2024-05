Meseszép ruhák, lélegzetelállító gyakorlatok: a ritmikus gimnasztika Eb legszebb képei

Szerdán kezdődött és vasárnapig tart az olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság a Papp László Budapest Sportarénában. Amint arra az MTI is emlékeztetett, ez lesz a sportág hatodik világversenye a magyar fővárosban. A magyar színeket a felnőtt egyéni versenyben Pigniczki Fanni és Wiesner Hanna képviseli. Ahogy arról lapunk is beszámolt, előbbi versenyzőnk karikával egy álomszép dresszben lépett fel, amelytől a közönség is elámult.

De más versenyzők is csodálatos és különleges öltözékekkel, és persze elképesztő mozdulatsorokkal kápráztatták el a nézőket. A ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság legjobb képeiről készült képválogatásunkban Ön is megcsodálhatja őket: