Vérző szívvel reagált a válogatott szurkolói csoportja az Eb-kiesésre

Vérző szívvel reagált a magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade arra, hogy csapata a csoportkör végén kiesett az Eb-ről. A németországi torna mindhárom magyar meccse előtt közös vonulást szerveztek Kölnben, illetve Stuttgartban a szurkolói csoport tagjai, amelyeken sok ezer ember együtt menetelt a stadionokhoz. Mindhárom meccsen több mint tízezer magyar szurkolt a lelátókon a magyar válogatottnak.

A magyar szurkolók nem voltak láthatatlanok az Eb-n (Fotó: Mirkó István)

Most az ő szerepük is véget ért az Eb-n, nem lesz piros-fehér-zöld zászlótenger a németországi stadionokban. A Carpathian Brigade is lezárta a magyarok Eb-szereplését a ma megjelent közleményében, amelynek szövegét változtatás nélkül idézzük.

„Szurkolótársaink, barátaink!

A vasárnapi diadal óta fél lábbal a föld fölött jártunk, várva a csoportmérkőzések lezárultát és az esetleges továbbjutást. Az álmunk, hogy 2016 után újfent a Nemzeti Tizenegynek szurkolhassunk az egyenes kieséses szakaszban, tegnap estére szertefoszlott. Vérző szívvel, de véget ért számunkra az Európa-bajnokság.

A kontintensviadal vége lehetőséget ad, hogy fanatikus létünk felidézze az idáig megtett utat; az évtizedek óta nem látott hosszú veretlenségi sorozatot, Rózsa Sándor lelátóra való varázsolását és megannyi diadalittas meccsnapi ünnepet, amit együtt éltünk át.

Pár napnak tűnhet, ami most mögöttünk áll, mégis szeretnénk, hogy éveken át elkísérjen minket az a küzdeni tudás, amit a csapat tett Varga Barnabásért, hogy aztán Csoboth Kevin gólját követően a 100. percben egymás nyakában ugrálva, könnyes szemmel ünnepeljünk. Érzelgős és örökké feledhetetlen pillanatok voltak, mikor hazánktól távol, tízezer nemzeti színű zászlót lengetve, jó kedvvel, bőséggel énekeltük a Nélküledet és a Himnuszt, tán úgy, mint azelőtt még sohasem. Mindezekért érdemes tenni, dolgozni a szürke hétköznapokban.

Végezetül szeretnénk kifejezni hálánkat mind a csapatnak, mind a 12. játékos felé, hogy megtette velünk ezt az utat. Július 20-án sportnapunkon folytathatjuk a megkezdett utat, majd ősszel a Nemzetek Ligája keretein belül szeretnénk ismét varázsolni valami szépet. Tartsatok velünk!

A lelátó az életem, átsegített már éveken,

Itt születtem, s itt halok, mindörökké magyarok!

CB’09”