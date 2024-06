Marco Rossi válogatottjának az lett a végzete, ami eddig repítette

Azt viszont muszáj kimondani, hogy a magyar válogatott saját magát sodorta kiszolgáltatott helyzetbe. Három éve egy vereség és két döntetlen volt a mérlege, ezzel búcsúzott, ám a mentalitásával rengeteg embert meghódított, drámai vesztes lett, most, ezen az Európa-bajnokságon azonban éppen ezt a mentalitást nem tudta maradéktalanul a pályára kivinni.

Marco Rossi ezen a rendkívül fontos területen nem készítette fel jól a keretét, olyan lagymatag hozzáállást egyetlen más válogatottól sem láthattunk a csoportkörben, mint a magyartól a Svájc elleni első félidőben.

Ott és akkor bukott el, egy ilyen kontinenstornán ennyi sem fér bele büntetlenül, mert a németek sokkal jobbak voltak, a skótok elleni meccset sikerült behúzni, de ez az összesítésben kevés lett.

és a németek elleni mérkőzés után sem lehetett boldog Fotó: Mirkó István

Azt pedig el kell mondani, Marco Rossi és a csapata a kelleténél jobban szorult rá a szerencsére. A mélyebb elemzéshez még nyilván idő kell, de az biztos, hogy a válogatottunknak az itt mutatott játéka alapján nincsen helye a tizenhat között, nem történt vele igazságtalanság. A csapat 2016-ban továbbjutott csoportelsőként, három éve meccset nem nyerve, de hősként lett utolsó a négyesben, most harmadikként végzett, győzelemmel, rosszabb gólkülönbséggel, mégis, sokkal gyengébben teljesített, mint 2021-ben.

Ez egy rosszul sikerült Európa-bajnokság a számunkra, ám ez nem teszi semmissé az idevezető utat, azt, hogy a válogatott a selejtezőcsoportját megnyerve, egyenes úton jutott ki Németországba, nem nullázza le az utóbbi évek eredményeit.

Válaszra váró kérdések

Azaz ne mondjuk, hogy vége a világnak, könnyen lehet, pusztán annyi történt, hogy a sors a helyére tette a magyar válogatottat. Talán többet gondoltunk róla a Nemzetek Ligájában látott menetelés, az angolok kétszeri legyőzése, a németek vagy a szerbek elleni sikerek láttán, utóbbiak ráadásul simábban estek ki, mint mi, de talán az is igaz, hogy annál viszont jobbak vagyunk, mint amit most, ezen a három meccsen mutattunk. Nyilván sok szó esik még majd arról, hogy ez miért történt így, mi csúszott félre a felkészülésnél, miért játszott több kulcsjátékos is formán kívül, és van még több válaszra váró kérdés, amelyekre ezt a választ nyilván Marco Rossitól várhatjuk.

Neki ugyanis muszáj valamit mondania.