Most a 98. percben segítette a csoda a magyar válogatottat, egy esély bejött

Eddig nem panaszkodhattunk Fortunára ezen az Európa-bajnokságon. Nagyon jól jött például, hogy a csoportkör első két fordulójában például Albánia a 95. percben egyenlített Horvátország ellen, Szerbia ugyancsak a 95. percben mentett pontot a Szlovéniával vívott mérkőzésen, ahogyan nekünk kedvezett az is, hogy a hosszabbítás utolsó pillanatában a grúzok hatalmas ziccerből nem találtak be a csehek kapujába.

Ferran Torres gólja az albán kapuban Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel

És persze arról nem is szólva, hogy Csoboth Kevin a 100. percben szerezte a skótok ellen három pontot érő gólt, ami értelmet adott az előbb felsorolt eredményeknek: három olyan csoport is van, amelyben alakulhat úgy az eredmény, hogy a harmadik helyezett csupán két ponttal zár, és a magyar csapatnak kettőt kell megelőznie.

Hétfőn este egyszerű volt a képlet: az albánok és a horvátok nem győzhettek a spanyolok, illetve az olaszok ellen.

Spanyolország már a kezdés előtt csoportelső volt, ezért Luis de la Fuente szövetségi kapitány tíz helyen változtatott az előző fordulóhoz képest a kezdőcsapatán, azaz pihentette az első sorát. A keret erejéről árulkodik, hogy a spanyolok így is uralták a mérkőzést, a 13. percben Ferran Torres a vezetést is megszerezte, tehát magyar szempontból kimondottan jól indult ez a találkozó. És később sem volt baj, mert bár az albánoknak akadtak gólszerzési lehetőségeik, nem éltek velük, és kikaptak 1-0-ra.

gólja Fotó: MTI/AP/Szergej Gric

Az olaszoknak egy pont is elég volt az üdvösséghez, a horvátoknak viszont a csak a győzelem jelentett reményt a továbbjutásra. Változatos, jó iramú volt a mérkőzés, nem sok helyzettel, ám az 55. percben jött a kedvezőtlen fordulat: előbb kezezés miatt tizenegyest rúghatott a horvát válogatott, Luka Modric büntetőjét azonban Donnarumma kivédte, majd bemutatott egy bravúrt Budimir közeli perdítésénél is, de a labda Modric elé pattant, aki 4 méterről a hálóba bombázott. Az olaszok mindent egy lapra feltéve támadtak, ami a jelzett nyolc perces hosszabbítás utolsó pillanataiban sikerült is, a nem sokkal korábban csereként beállt Mattia Zaccagni talált a hálóba.

Nagy a magyar esély a továbbjutásra

Ezzel a győzelemmel a címvédő olaszok végeztek a csoport második helyén négy ponttal, és így meglett a nyolcaddöntők első párosítása, szombaton 18 órakor Svájc ellen lépnek pályára Berlinben. A horvát válogatott két ponttal végzett a harmadik helyen, így a harmadikok között a hárompontos magyar válogatott biztosan megelőzi az összevetésben. Az első esély tehát meglett, de még kell egy. Ha kedden Anglia megszerzi a három pontot Szlovénia ellen, vagy szerdán a törökök nem kapnak ki a csehektől, ha mégis, akkor három gólos vereséget szenvednek, Georgia pedig nem veri meg Portugáliát, akkor csapata ott lesz a tizenhat között!