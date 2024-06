A portugálok és a grúzok beverték az utolsó szöget a magyar válogatott koporsójába

Nem volt túl bonyolult a képlet: Portugália ne kapjon ki Georgiától, Csehország ne győzze le Törökországot, ha mégis, akkor legalább három gól különbséggel tegye. Ez a konstelláció kellett az F csoportban ahhoz, hogy a magyar válogatott bennmaradjon a hat csoportharmadik közül a legjobb négyben, és folytathassa a szereplését az Európa-bajnokságon. Az már korábban kiderült, hogy ha mindez teljesül, akkor hétfőn este Portugáliával csaphat össze a nyolc közé jutásért.

nem lehetett boldog ezen a mérkőzésen Fotó: EPA/MIGUEL A. LOPES

Ez volt az utolsó esély, miután kedden este Anglia nem győzte le Szlovéniát, szerda délután pedig döntetetlenre végeztek a belgák az ukránokkal, valamint a románok a szlovákokkal, és mind a négy csapat négy-négy ponttal végzett, azaz a harmadik Szlovákiának egy ponttal többje lett, mint amennyi Magyarország neve mellett állt. Az este sem kezdődött kedvezően: Georgia már a 2. percben hatalmas meglepetésre vezetést szerzett az olasz Napoli labdarúgója, Hvicsa Kvarachelia révén. Cristiano Ronaldo a pályán bosszankodhatott, amúgy a portugál válogatott összeállítása hét helyen változott az előző fordulóhoz képest.

Piros lap egy cseh védőnek

A másik pályán valamivel kedvezőbben alakultak az események, mert Csehország a 20. percben emberhátrányba került: Antonín Barák megkapta a második sárga lapját Kovács István játékvezetőtől. Ezen a meccsen a várakozásokkal ellentétben ott volt a törököknél a Real Madrid 19 éves csodagyereke, az első fordulóban parádést gólt lövő Arda Güler. Így jutott el a két mérkőzés az első félidő végéig, az egyiken szinte egykapuztak a portugálok, ám kimaradtak a helyzeteik, ahogyan a grúzok ritka, ugyanakkor veszélyes kontráiból sem született újabb gól, a másikon kiegyenlítettebb játék zajlott, zömmel a mezőnyben, de érthetően a törökök kezdeményeztek többet.

Kovács István kiállította a 20. percben a cseh Antonín Barákot Fotó: Robert Ghement

Gelsenkirchenben portugál helyzetekkel folytatódott a mérkőzés a szünet után, majd Georgia is kihagyott egy nagy lehetőséget, Hamburgban pedig maradt az emberelőnyben játszó törökök mezőnyfölénye, amely az 51. percben góllá érett: két lövés is lepattant a védőkről, Jindrich Stanek kapus is bemutatott egy bravúrt, ám Hakan Calhanoglu balról, éles szögből a bal alsó sarokba tudott bombázni.

Ennek örülhettünk, de a másik találkozón ismét nagy baj történt: videózás után a játékvezető Silva szabálytalanságáért tizenegyest ítélt Georgia javára, amely az 57. percben 2-0-ra vezetett, miután Zsorzs Mikautadze a hálóba lőtt. Az első gól előtt Silva adta el a labdát, most is ő hibázott...

Parázs jelenet a török kapu előtt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ettől fogva már a csodánál is többre lett volna szükség a magyar továbbjutáshoz. A csehek kiegyenlítettek a 68. percben, a VAR hosszasan vizsgálta a gólt, majd megadta, Tomás Soucek vágta közelről a hálóba a labdát. Csehország tíz emberrel is nagyon hajtott, ami érthető volt, hiszen neki csak a győzelem jelenhetett esélyt a továbbjutásra. Ám hiába volt minden erőfeszítésük, a hosszabbításban a törökök lőttek gólt és nyertek így 2-1-re, amivel Csehország kiesett. Georgia pedig továbbjutott a 2-0-ás sikerével, ezzel a gyengén játszó Portugáliával együtt elintézték, hogy a magyar válogatott számára véget érjen az Európa-bajnokság...