Apró belviszály a Ferrarinál, a két pilóta egymásra mutogat

Charles Leclerc a minap még azt hangoztatta, jó a kapcsolata csapattársával, ezért sajnálja, hogy Carlos Sainznak az év végén távoznia kell a Ferraritól (hogy helyet csináljon a Mercedest elhagyó Lewis Hamiltonnak). A vasárnapi Spanyol Nagydíj után talán már máshogy látja a helyzetet a monacói pilóta. Egyik pilóta sem tudott előrelépni a rajthelyéhez képest, így Leclerc az ötödik, Sainz a hatodik helyen futott be. A monacói pilóta szerint valamelyest csapattársa hibája, hogy ő nem végzett előrébb. Történt ugyanis, hogy a futam 3. körében Sainz megtámadta Leclerc-t, és nem finomkodott, amikor az előzésre került sor. A két autó össze is ért. Leclerc utólag elmondta, a koccanás következtében megsérült az autója, az egésznek pedig egyébként sem lett volna szabad megtörténnie, hiszen Sainz nem tartotta magát a csapat utasításaihoz, miszerint a verseny első etapjában spórolniuk kellett a gumikkal.

A két Ferrari egymással is csatázott (Fotó: AFP/NurPhoto/Urbanandsport/Joan Valls)

– Carlos nem vigyázott a gumikra, inkább kihasználta a helyzetet. Ez sajnálatos, mert emiatt hátrányba kerültünk, ráadásul az autóm első szárnyra is megsérült, amikor összeértünk. Ez nem okozott nagy bajt, de itt minden apróság számít, főleg, ha arra gondolunk, milyen kevéssel maradtam el George-tól (Russell – a szerk.) a végén – mondta bosszúsan a Ferrari pilótája.

Sainz önéletrajzába kellett egy látványos manőver

Leclerc arra is rájött, Sainznak miért volt ilyen sietős, hogy megelőzze.

– Megbeszéljük majd egymást közt, és nem szeretnék túl sokat foglalkozni ezzel, mivel ez volt a hazai futama, ráadásul a mostani a pályafutásának egy jelentős pillanata. Valószínűleg valami nagyot akart mutatni, de talán nem ellenem kellett volna ilyesmivel próbálkoznia. Ha megnézi a felvételeket, ő is látni fogja, hogy én voltam belül, és ott nem fordulhatott volna el – tette hozzá.

Amikor Sainz bizonyítási vágyáról beszélt, Leclerc arra utal, hogy a spanyol pilóta még nem találta meg a következő csapatát a Formula–1-ben, így szüksége van arra, hogy lenyűgözze a lehetséges kérőket. Sainz szerint viszont szó sem volt ilyesmiről.

– Úgy látom, hogy a futamok után mindig sokat panaszkodik. Támadnom kellett az első körökben, mert új, lágy gumikon futottam, miközben a Mercedeseken használtak voltak fent – erről a verseny előtt is beszéltünk. Elmentem Charles mellett, mert nem voltam benne biztos, hogy hibázott-e, esetleg túlságosan óvta a gumikat – magyarázta a 29 éves pilóta, aki azt ugyanakkor elismerte, hogy Leclerc taktikája kifizetődött, ő maga is jobban járt volna, ha a futam során nem lett volna annyira agresszív, és inkább odafigyel a gumikra is.