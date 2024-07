Erőt demonstrálna az FC Barcelona az Eb sztárjának megvételével

Az FC Barcelona most már évek óta súlyos anyagi válságban szenved, többek között is azért hagyta el élete klubját, mert a katalánok már nem engedhették meg maguknak a fizetését. Joan Laporta most azonban biztató hírekkel szolgált a Barcelona szurkolóinak: az anyagi nehézségek ideje véget érhet, és ezt Nico Williams tervezett szerződtetése igazolhatja.

Nico Williams a spanyol válogatott húzóembere az Eb-n. Irány Barcelona? (Fotó: EPA/Szilágyi Anna)

– Már megengedhetjük magunknak, hogy olyan játékost vegyünk meg, mint Nico Williams – jelentette ki Laporta, akinek a szavait a Marca idézte. – Azt hiszem, képesek leszünk megbirkózni a leigazolásával az Athleticből. Ez az egyik terv, amin dolgozunk a vezetőedzőnkkel, Hans-Dieter Flickkel. Nico egy olyan játékos, akit nagyon szeretnénk megszerezni.

Nico Williams bizonyíthatja, van pénz Barcelonában

Alapvetően nem szokás, hogy a klubelnökök ilyen nyíltan beszélnek egy kiszemelt futballista szerződtetéséről, amíg nincs leütve az átigazolás, tehát vélhetően a Barcelonának szüksége van arra, hogy sajtónyilvánosságot kapjon, már jobb anyagi helyzetben van. Ez ugyanis utat nyithat más igazolásoknak is, bizalmat ébreszthet azokban a játékosokban, aki eddig a klub anyagi helyzete miatt nem akartak oda szerződni.

– Úgy gondolom, hogy hamarosan jó híreket közölhetünk a gazdasági helyzetünkről, rendezzük a dolgainkat a pénzügyi Fair Play szellemében – erősítette meg Laporta. – Sokat dolgoztunk ezért, a klub anyagilag talpra állt, ami azt jelenti, hogy sportszakmai jó hírekre is van kilátás.

Magyarán: a Barcelona újra ringbe száll az átigazolási piacon, és tud majd nagyobb összegeket fizetni egy-egy futballistáért. Nico Williams piaci értéke például 60 millió euró, a kivásárlási ára pedig 55-58 millió lehet. A 21 éves szélső szerződése 2027-ig érvényes az Athletic Bilbaóval, és az Eb-n kifejezetten jól játszik az elődöntős spanyol válogatottban: a Georgia elleni nyolcaddöntőben gól és gólpassz is került a neve mellé.

Több riválisa is akad a katalán klubnak

Nem lesz könnyű dolga ugyanakkor a Barcának, ugyanis a Marca arról is ír, hogy Nico Williams a Bayern München, a Liverpool és a Chelsea kívánságlistáján is szerepel. És még az sem zárható ki, hogy marad az Athletic Bilbaóban, amely korábban Nico testvérét, a ghánai válogatott Inaki Williamset új szerződés megkötésére bírta rá, magasabb kivásárlási árral, így kivédte a Liverpool támadását a játékosért.