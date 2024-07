Budapesten és Felcsúton varázsolt, most ő az Eb legnagyobb szenzációja

Tavaly májusban Lamine Yamal a spanyol válogatottal Felcsúton lépett pályára az U17-es Európa-bajnokság elődöntőjében Franciaország ellen. Most újra Eb-elődöntőre készül, újra a franciák ellen, csak éppen a mintegy 3800 férőhelyes felcsúti Pancho Aréna helyett a hetvenezres, müncheni Allianz Arenában küzdhet a fináléba jutásért immáron a felnőttek között.

Ha Lamine Yamal belelendül, nem maradnak talpon a védők. Fotó: EPA/Mohamed Messara

Ebből is látszik: Lamine Yamal óriási utat tett meg alig több mint egy év alatt. A magyarországi U17-es Eb-n egyébként hiába lőtt varázslatos gólt a franciák elleni elődöntőben (befelé cselezve mintegy 18 méterről bombázott a felső sarokba), a hajrában kapott gólok miatt a spanyolok 3-1-re kikaptak, és nem jutottak be a döntőbe. Yamal ettől függetlenül a korosztályos Eb társgólkirálya lett négy találattal: Felcsúton a franciákat, Budapesten, az MTK stadionjában az íreket és a szlovéneket, Budaörsön pedig a szerbeket keserítette egy-egy góllal.

Meg kell húzni a fülét, hogy védekezzen

Most pedig róla beszél egész Európa (még a spanyol király is) a németországi Eb-n nyújtott teljesítménye miatt:

– Hihetetlen, hogy 16 évesen már ezen a szinten szerepel. Az ő korában én még nem tartottam ott fizikailag, hogy az első csapattal edzhessek – mondta róla a németek klasszisa, Jamal Musiala.

– Amikor annyi idős voltam, mint ő, még annak örültem, hogy ifjúsági tornát nyertem a Real Madriddal, ő meg az Eb-n játszik és fontos játékosa a Barcelonának. Mondjuk néha meg kell húznom a fülét, hogy segítsen védekezni, de óriási tehetség – jelentette ki róla a spanyolok hatszoros BL-győztes védője, Dani Carvajal.

S ha már hatszoros BL-győztesek, a németek negyeddöntős kiesésével visszavonuló ezt mondta Yamalról: – Elképesztően magabiztos, ő az egyik legveszélyesebb ellenfél.

De minek szól ez a sok dicséret?

Yamal remek teljesítményt nyújt az Eb-n, amivel alátámasztja, hogy miért ér már most 90 millió eurót, amivel a spanyol keret második legértékesebb futballistája a világ legjobb védekező középpályásának tartott Manchester City-klasszis, (120 millió) után. A németek ellen a hosszabbításban 2-1-re megnyert negyeddöntőben Yamal kreálta a legtöbb spanyol helyzetet (négyet), pedig csak 63 percet töltött a pályán. Ami ennél is beszédesebb, hogy Yamal vezeti az Eb gólpasszversenyét, már három asszisztot osztott ki: a horvátok elleni első csoportmeccsen, majd már az egyenes kieséses szakaszban Georgia és Németország ellen is.

A német túlerő sem mindig tudta féken tartani a spanyol támadót az Eb negyeddöntőjében. Fotó: EPA/Georgi Licovski

A három assziszt egy Eb-n pedig nem kevés, olyannyira nem az, hogy Yamal már a rekordtól is csak egy lépésre (gólpassznyira) van. A csúcsot hárman tartják: a jugoszláv színekben a 2000-s Eb-n négy találatot előkészítő Ljubinko Drulovics, valamint az ugyanennyi gólpasszt kiosztó belga (2016) és a walesi Aaron Ramsey (2016). Yamalnak most még legalább egy, ideális esetben két meccse van, hogy befogja őket.

Messi vagy Ronaldo fia is lehetne

Az igazán megdöbbentő persze az, hogy Yamal mennyi idősen képes erre a teljesítményre. Ha pusztán rögzítjük, hogy 16 éves, az talán ki sem fejezi eléggé a helyzet különlegességét. Van azonban néhány példa, amelyek érzékeltetik, hogy Yamal mennyire szemtelenül fiatal:

• Az Eb alatt bejárta az internetet egy fotó , amely az UNICEF jótékonysági naptárához készült, s azt ábrázolja, ahogy a Barcelona akkor már húszéves sztárja, egy öt hónapos babát fürdet. A csecsemő történetesen Lamine Yamal volt. Tizenhat évvel később ő az Eb-n, Messi pedig Argentínával a Copa Américán készül az elődöntőre.

• Yamal csak négy évvel idősebb Messi 12 éves fiánál, Thiagónál, és mindössze kettővel az Eb-ről Portugáliával a negyeddöntőben búcsúzó fiánál, a 14 éves Jr.-nál.

• Mivel még kiskorú, a Marca cikke szerint Yamal a hatályos spanyol és német törvények miatt nem beszélhet négyszemközt Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitánnyal, és interjút sem adhat felügyelet nélkül.

Lamine Yamal és a 304-es rejtélye

Az FC Barcelona úgy vigyáz rá, mint egy hímes tojásra, már 2023 októberében meghosszabbította a szerződését 2026-ig, és egymilliárd eurós kivásárlási árat szabott meg benne. Hat nappal később Yamal megszerezte az első gólját a Barca első csapatában a Granada elleni bajnokin, amivel nemcsak a klubtörténet, hanem a La Liga valaha volt legfiatalabb gólszerzője is lett egy csapásra. Ötven tétmeccsen hét góllal és tíz gólpasszal fejezte be klubjában az elmúlt idényt.

Yamal rejtélyes számsort mutat a góljainál: az ujjaival hármast, nullát és négyest formál. Összeolvasva a 304 Mataróra utal, ahol Yamal marokkói apa és guineai anya gyermekeként felnőtt Barcelona közelében.

A 120 ezer lelket számláló város teljes, vonatkozó irányítószáma 08304. A spanyolok „Benjáminja” minden gólja után emlékezteti magát, honnan jött. Az Eb-n még nem talált be a kapuba, de a franciák elleni keddi elődöntőben a spanyol siker nyitja a három-nulla-négy számkombináció lehet.

Azaz Lamine Yamal.

Labdarúgó Európa-bajnokság, elődöntők:

Július 9., kedd: Spanyolország–Franciaország, München, 21.00

Július 10., szerda: Hollandia–Anglia, Dortmund, 21.00

Az U17-es Eb-n bemutatott Yamal-varázslat legszebb pillanatai Budapesten, Felcsúton és Budaörsön: