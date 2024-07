Djokovics ezért nem kér az olimpiai faluból – peches olimpikon a szerb klasszis

Novak Djokovics a párizsi olimpián óvni kívánja a magánéletét és nyugalmat szeretne, ezért nem az olimpiai faluban fog lakni – értesült a Claytenis.com szakportál. – Arra számítunk, hogy Novak néhány napon belül megérkezik, de nem marad velünk a faluban – árulta el a szerb delegáció egyik tagja a szakportálnak.

Novak Djokovics érmet nyerne Párizsban

Az olimpián 112 szerb sportoló vesz részt, és mondani sem kell, hogy a legnagyobb sztár közülük a már 37 éves Novak Djokovics, aki 24 Grand Slam-tornán diadalmaskodott, ezzel a tenisz történetében a férfiak között a legtöbb GS-győzelemmel ő rendelkezik. Tízszer nyert az Australian Openen, hétszer Wimbledonban, négyszer a US Openen és háromszor győzött a Roland Garrosonon is, ahol a párizsi olimpia tenisztornáját rendezik.

Djokovics mérlege: négy olimpián egy bronzérem

S Djokovicsnak az olimpiákkal kapcsolatban nagy hiányérzete lehet. Négy olimpián is indult, 2008-ban, 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben is ott volt az ötkarikás játékokon; mindig megmérette magát egyesben és párosban is (háromszor férfipárosban, Tokióban pedig a műsorváltozással programba került vegyes párosban), de csak egy érme van, egy bronz, amit még 2008-ban, Pekingben szerzett egyesben. S három bronzmeccset elveszített: 2012-ben egyesben, legutóbb, Tokióban pedig egyesben és vegyes párosban is elbukta az érmes helyosztót – egészen pontosan utóbbit játék nélkül, nem tudtak kiállni a párjával.

Djokovics Tokióban egyébként az olimpiai faluban lakott, és akkor azt mondta, hogy minden másodpercét élvezte az ott eltöltött idejének. S az sem zavarta, hogy az olimpiai falu egyik legnépszerűbb lakója volt. 2016-ban, Rióban viszont nem költözött be az olimpiai faluba.

Miután két és fél hete Wimbledonban a döntőben kikapott Alcaraztól, azt mondta, hogy az olimpián érmet szeretne nyerni.

