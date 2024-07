Miért nem Milák Kristóf vagy Szilágyi Áron viszi a zászlót a megnyitón? + videó

Az 1996-os, atlantai olimpián a vívó Szabó Bence, 2000-ben (Sydney) a kajakos Kőbán Rita, 2004-ben (Athén) a cselgáncsozó Kovács Antal, 2008-ban (Peking) a kajakos Kammerer Zoltán, 2012-ben (London) a vízilabdázó Biros Péter, 2016-ban (Rio de Janeiro) a kardvívó Szilágyi Áron egyaránt olimpiai bajnokként vitte a magyar zászlót, s utóbbi megtörte a „zászlóvivők átkát”. Az olimpiák megnyitóünnepségein 1908 óta kapnak szerepet a zászlóvivők, s addig csak egyszer, 1948-ban, Londonban fordult elő, hogy a magyar zászlóvivő, a kalapácsvető Németh Imre aranyérmes lett. Négy év múlva, Helsinkiben is rá esett a választás, de akkor „csak” bronzérmet szerzett. (Viszont így is magyar nyert, Csermák József.) Szilágyi Rióban tehát hosszú átkot tört meg azzal, hogy megvédte a címét; mi több, három éve Tokióban is ő állhatott a dobogó tetejére.

Legutóbb Tokióban Cseh László és Mohamed Aida haladt a magyar csapat élén Fotó: MTI/Kovács Tamás

Még 2020. március 4-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében az ötkarikás játékokon minden csapatnak lehetősége van két zászlóvivő, egy férfi és egy nő kijelölésére. S ezzel a lehetőséggel élt is szinte mindenki. Tokióban az úszó Cseh László és a vívó Mohamed Aida vitte a magyar zászlót, s ugyan egyikük sem lett soha olimpiai bajnok, a magyar sport legendái. Cseh László az ötkarikás játékokon négy ezüstöt és két bronzot szerzett, az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Mohamed Aida pedig a hetedik olimpiáján szerepelt.

Legendás zászlóvivők

Amikor a televíziós közvetítésekben több milliárdan nézik a megnyitóünnepséget, néhány másodperc figyelem minden küldöttségre, a legkisebbekre is vetül. Egy adott ország erejét a sportban mutatja, hogy milyen népes a csapata, és a zászlóvivője személye is, hogy a kommentátorok mit tudnak elmondani róla. Tokióban az Egyesült Államok zászlóját női részről Sue Bird vitte, aki a kosárlabda-válogatottal addig négy olimpiai aranyat nyert, s aztán összejött neki az ötödik is. Az amerikaiak a baseballozó Eddy Alvarezzel rámentek a kuriózumra, mert a játékos a 2014-es téli olimpián lett ezüstérmes, rövid pályás gyorskorcsolyázásban.

Említsük meg, hogy a kubai zászlót a birkózó Mijaín López vitte (ezúttal Yaime Pérez világbajnok diszkoszvetőnővel), aki Tokióban sorrendben a negyedik aranyérmét nyerte meg a kötöttfogás nehézsúlyában. Ő a kubaiak örökös zászlóvivője lett, Pekingben, Londonban és Rióban is rá esett a választás. Párizsban pedig 41 évesen szeretné megnyerni az ötödik olimpiai aranyát.

Mijaín López itt a tokiói döntője után ünnepel a kubai zászlóval Fotó: MTI/EPA/Nic Bothma

Georgia (Gúzia) zászlóvivője Lasa Talahadze és Nino Szalukvadze volt, és mindketten indulnak Párizsban is. Talahadze a világ valaha volt legerősebb embere, Rióban és Tokióban is győzött a súlyemelés ólomsúlyú kategóriájában, s 492 kilós összetett eredménnyel tartja a világcsúcsot. A sportpisztolyos Szalukvadze 55 évesen a tizedik olimpiáján indul, nyerni az elsőn, 1988-ban tudott. Hosszan lehetne sorolni a zászlóvivők között a legendákat, s még a szerbekről ejtsünk szót. Tokióban Filip Filipovics, az akkor címvédőként vízbe szálló férfipólósok egyik klasszisa volt az egyik zászlóvivőjük. S mivel déli szomszédaink három éve is nyertek, most Dusan Mandics már kétszeres olimpiai bajnokként viszi a szerb zászlót, ami számunkra azért is hír, mert Mandics a Ferencváros játékosa.