Hogy került a francia válogatottba egy magyar játékos az olimpián?

– Fiatalon a korosztályos magyar válogatottban többször is megtapasztaltam, milyen nagyszerű érzés hazai közönség előtt játszani. Így amikor kiderült, hogy Párizs rendezheti az olimpiát, azt gondoltam, ez egy fantasztikus lehetőség. A francia útlevelem egészen kicsi korom óta megvan, így mindig is egy kicsit franciának is éreztem magam magyarként – idézte az 574 tagú francia olimpiai csapatból a 25 éves Hertzka Orsolya szavait az olimpiai sajtószolgálat.

Hertzka Orsolya a francia olimpiai csapat tagja Forrás: Instagram/orsihertzka

A franciák szombaton a legutóbbi olimpián ezüstérmes spanyolok ellen kezdik meg szereplésüket a csoportkörben, találkoznak még a címvédő amerikai, valamint az olasz és a görög válogatottal.