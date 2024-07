Nadal milyen képet vágott! – a sokadik szelfikérés után ezen nem csodálkozunk + videó

Az olimpiákon előfordul, hogy a klasszikus profi sportok legnagyobb alakjai, mint az amerikai kosarassztárok nem az olimpiai faluban laknak, a tenisz két spanyol sztárja, Rafael Nadal és Carlos Alcaraz azonban beköltözött az olimpikonok szálláshelyére. A 22-szeres Grand Slam-győztes Nadalnak az ötkarikás játékok is nagyon fontosak, s van is két aranyérme: a 2008-as pekingi olimpián egyéniben, a 2016-os riói olimpián Marc López partnereként párosban győzött. S 38 évesen itt van Párizsban is. Az utóbbi években rengeteg sérüléssel bajlódó legenda már csak 161. a világranglistán, de a múlt hét végén a svédországi Bastadban az ATP250-es tornán döntőt játszott.

Alcaraz és Nadal itt egy egyiptomi rajongójukkal

Úgy volt, hogy itt az olimpiára hangolva összeáll a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz páros, de napjaink csillaga, a 21 éves ifjú klasszis megnyerte a wimbledoni tornát, és a kötelezettségei miatt nem tudott elindulni Bastadban. Alcaraz idén a Roland Garroson is diadalmaskodott, ahol korábban Nadalt 14-szer koronázták meg. Az olimpia teniszversenyeinek a színhelye éppen a Roland Garros, így a Nadal, Alcaraz duó fellépése igazi csemege lesz.

– Az olimpia a legfontosabb esemény a sportban, és különleges érzés Spanyolországot képviselni, nagyon várom a játékokat. Ha jól tudok játszani egyesben, akkor a páros is menni fog, de keményen kell dolgoznom. Az nem kérdés, hogy Carlos remek formában van, magabiztosan játszik, és biztos vagyok benne, hogy az olimpián is kiválóan teljesít majd – nyilatkozta Nadal még Bastadban.

Nadal és Alcaraz az olimpiai falu sztárjai

Mondani sem kell, hogy Nadal és Alcaraz roppant népszerű az olimpiai faluban, egyelőre a legtöbben velük kívánnak szelfizni.

Rafa at Olympic Village pic.twitter.com/h3HVuPTUQ5 — Llama 𝕊𝕒𝕪𝕤 ☄🌠🚀 (@tennis_lol) July 22, 2024

Érthető, hogy időnként azért már fárasztó a sok közös kép készítése…

Indian Table Tennis player Ayhika Mukherjee with Rafa Nadal at the Paris Olympics village 🔥 pic.twitter.com/bSo4tWnvnI — Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) July 23, 2024

Pâmela Rosa e apenas seu mano Rafael Nadal 😅🤩 #Paris2024 pic.twitter.com/sCvQ29H6jl — Atletasolimpicos2.0 🏆 (@Atlo2024) July 22, 2024

Alcaraznak is van dolga, ő még bírja...