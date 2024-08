Fiola Attila az Újpest játékosa lett, de sok szurkolót kell meggyőznie

Az Újpest FC honlapja összefoglalja Fiola Attila pályafutását. Fiola Pakson nevelkedett, ahol 2009. április 18-án lépett pályára először az NB I-ben, csereként a ZTE ellen 1-1-re végződött bajnokin. Következő állomása Felcsút volt, a 2014/2015-ös idény téli átigazolási időszakában igazolt a Puskás Akadémiához. Időközben a válogatottban is bemutatkozott, 2013 augusztusában Egervári Sándor a keretbe nevezte, egy évvel később Dárdai Pál már pályára is küldte egy Feröer szigetek elleni összecsapáson. A 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra már alapemberként érkezett, az osztrákok elleni 2-0-s siker során végig a pályán volt, igaz sérülés miatt a többi meccset ki kellett hagynia.

Fiola Attila az idei Eb-n is mindent beleadott. Fotó: Illyés Tibor

Ugyanebben az évben szerződött Fehérvárra, ahol összesen 165 meccsen játszott, a 2017/2018-as kiírást pedig meg is nyerte a piros-kékekkel. 2021-ben első gólját is megszerezte a válogatottban az Andorra elleni 4-1-es győzelem alkalmával.

Fiola Attila játékára Marco Rossi is számít

Marco Rossi is rendszeresen bizalmat szavaz neki, így volt ez a 2021-ben rendezett Eb-n is, ahol a második csoportmeccsen a francia válogatott ellen az ő góljának köszönhetően szerzett pontot a magyar csapat. Az idei kontinenstornán is számított rá a szövetségi kapitány, Svájc és Németország ellen is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az Újpest honlapján úgy fogalmaznak, hogy Fiola Attila a rutinjával és stabilitásával tovább szilárdítja az újpesti védelmet, és további rotációs lehetőséget biztosít Bartosz Grzelak vezetőpedző számára. A pályán kívül is vezéregyéniség, így fiatal játékosainknak iránymutatást, sőt a teljes öltöző számára még nagyobb elkötelezettséget hoz.

Érdekes az Újpest szurkolóinak a véleménye is. A szurkolói fórumokon, amikor már szóbeszéd tárgya lett, hogy Fiola Attila a Megyeri útra igazolhat, sokan adtak hangot a véleményüknek, hogy a védő túlságosan sérülékeny, már nem is fiatal, és nem igazán látják a helyét a csapatban. Mi több, ezek a vélemények voltak többségben. A szerződtetése bejelentése után viszont a legtöbben örömüket fejezik ki, hogy egy valóban csupa szív játékos érkezett hozzájuk. Fiola Attilának azonban így is sok kétkedőt kell meggyőznie.