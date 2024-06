Fiola Attila a válogatott erejéről, Dárdai Márton döntése hátteréről beszélt Németországban

– Szerintem ha a 16 között is pályára léphetünk, mindenki elégedett lesz. De most csak a szombati mérkőzésre összpontosítunk, mert meccsről meccsre kell haladnunk – fogalmazott a Fehérvár FC labdarúgója. Hozzátette: a csapategység még sosem volt ilyen jó. – Marco Rossival ez a közösség nagyon jól kialakult, ez az ereje a mostani válogatottnak. Vannak egyéniségek is, persze, de azok voltak korábban is. A mostani csapatban mindenki küzd a másikért és saját magáért, az utolsó pillanatig nem adjuk fel, küzdünk, és ha kell, csúszunk-mászunk.