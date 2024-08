Milák számára fájdalmas lett a 100 méter pillangó középdöntője, pedig ő a leggyorsabb

Milák Kristóf 200 méter pillangón nem tudta megvédeni a címét, ezüstérmes lett a francia Léon Marchand mögött, de már az olimpia előtt is sokan gondolták úgy, hogy a zűrös felkészülése miatt Párizsban 100 méter pillangón jobbak az esélyei. A rövidebb távon kevésbé ütnek vissza a kihagyott edzések az állóképességén. S bár 200-on Milákot Marchand kétségkívül az utolsó hosszon darálta be, honfitársunk időeredménye így is kiváló volt; az a pechje, hogy a francia szédületes formában van az olimpián. Ma este megnyerte a 200 méter vegyest is, és négy egyéni számban szerzett aranyat Párizsban (200 méter mell, 200 méter pillangó, 200 és 400 méter vegyes)! 100 méter pillangón viszont nincs ott a mezőnyben.

Kós Hubert és Milák Kristóf az előfutamok után Fotó: Kovács Tamás

Ott van viszont a 200 méter hát újdonsült olimpiai bajnoka, Kós Hubert, aki a csütörtök esti nagy diadala után az éjjel bevallása szerint hozzávetőleg három órát tudott aludni, mert hiába feküdt le, az ágyban is pörgött az agya. A ma délelőtti előfutamában Kós 51,58 másodperces idővel csapott célba, és a 14. helyen jutott tovább. Milák Kristóf pedig – aki Tokióban Európa-csúccsal (49,68) ezüstérmes lett a világrekorddal győztes (49,45) amerikai Caeleb Dressel mögött – 50,19 másodperces idővel az első helyen, ami remek idő volt délelőtt. Dressel 50,83-at tempózott, ez az előfutamok hatodik legjobb eredménye volt, de nem tudhattuk, hogy mennyit adott ki magából.

Délelőtt Milák mögött Josh Liendo (kanadai 50,55), Noe Ponti (svájci, 50,65), Maxime Grousset (francia, 50,65), Ilya Kharun (kanadai, 50,71), Dressel (50,83), Matthew Temple (ausztrál, 50,89), Nyls Korstanje (holland, 51,17) volt a sorrend. Az olimpiára Liendo érkezett az idei világranglista éllovasaként 50,06-os idővel. Azt is említsük meg, hogy februárban a dohai vb-n, ahol Milák és Dressel sem volt ott, a portugál Diogo Ribeiro 51,17-tel győzött, júniusban pedig a belgrádi Eb-t Milák nyerte meg 50,82-vel Kós előtt, aki ott 50,96-os időt ért el.

Milák a legjobb idővel döntős, Dressel és Kós nem jutott be a fináléba

Vagyis Milák már ma délelőtt sokkal jobb időt úszott, mint az Eb-döntőben. Hozzá hasonlóan Dresselnek is volt egy hosszabb kihagyása a két olimpia között, kiégéssel küzdött. Párizsban a 4×100-as amerikai gyorsváltóval már nyert egy aranyat, így már nyolcszoros olimpiai bajnok, de ma este 50 méter gyorson címvédőként csak hatodik lett. S ma este 21 óra után a 100 méter pillangó első középdöntőjében is csak ötödik, 51,57-tel. Kós Hubert 52,22-vel nyolcadik, és ezzel eldőlt, hogy ő nem jut be a döntőbe. A második középdöntőt Milák Kristóf nyerte meg 50,38-cal, pedig a fordulója nem volt tökéletes. A végén pedig olyan erővel és szerencsétlenül csapott be a célba, hogy csúnyán beverte a kezét, nézte is az ujjait (borítóképünkön ez látható), ez hogy történhetett meg. Dressel számára azonban sokkal fájdalmasabb lett a középdöntő, mert a 13. lett, nagyon messze volt a nyolcas döntőtől. Kós a 16. idővel köszönt el, de ő már megtette a maga dolgát Párizsban.

Kós Hubert: Ez egy örömúszás volt

Kós Hubert: – Ez egy örömúszás volt, az éjjeli háromórás alvásom után napközben sem tudtam pihenni, persze azért nekimentem, ahogyan csak tudtam. Teljesen mindegy, az olimpiai arany megvan, ez a lényeg. Alapvetően az volt a célom, hogy ebben a számban is bizonyítsak, ezért megpróbáltam regenerálódni az elmúlt huszonnégy órában, sajnos nem sikerült, egyszerűen arra az érzésre nem lehet felkészülni, amikor az ember olimpiát nyer.

Kós Hubert a vegyes zónában ezúttal is leszegett tekintettel végigsétáló Milákkal kapcsolatban megjegyezte, bízik abban, hogy a csütörtöki aranyérmével kicsit segíteni tudta honfitársát, akivel egyelőre holtversenyben állnak az olimpiai bajnoki címek tekintetében.

A szám szombati fináléját 20.30-kor rendezik.