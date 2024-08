Ez nem a mi napunk: óriási csata után elúszott a bronz

Muszukajev Iszmail magabiztosan menetelt a párizsi olimpián, az első két meccsét simán nyerte meg a szabadfogású birkózók 65 kilós súlycsoportjában. Aztán viszont beletört a bicskája Rahman Amuzadba, az iráni 10-0-ra intézte el honosított versenyzőnket, akire ezek után a bronzcsata várt.

Az ellenfele a vigaszági mérkőzés győztese lett volna. Lett is, csak éppen mérkőzés nem volt, mert az amerikai Zain Allen Retherford nem tudott bemérni reggel, az albán Ismail Dudaevnek semmit sem kellett tennie a továbbjutásért.

Dudaev kezdte jobban a Muszukajev elleni összecsapást, földhöz vágta, majd a hátára döntötte a magyar világbajnokot, 6-0 volt az állás a javára. A második menet elejére birkózónk visszajött 8-6-ra, hatalmas csata után jutottak el a felek 12-12-ig. Egy albán challenge után szőnyegelhagyásért egy pontot kapott Dudaev. Ezzel övé lett a bronz, Muszukajev Iszmail nem szerezte meg az áhított olimpiai érmet, a tokiói után a párizsi játékokon is az ötödik lett.

– Nagyon csalódott vagyok, mert Iszmail tett szerintem többet a bronzéremért, ő próbálkozott többet és mégsem sikerült – nyilatkozta az MTI-nek Bánkuti Zsolt szakági kapitány. – Nyilván a tegnapi vereség benne maradt, és az is közrejátszott, meg talán nem is volt olyan formában, mint a tavalyi világbajnokságon, de itt akkor is mindent megtett a sikerért. Sajnos Iszmailnak van egy olyan alapgondolata, hogy ha indít, akkor biztos, hogy akciót is csinál, viszont ha mégsem, akkor kicsit talán elbizonytalanodik. Most is volt egy-két ilyen szituáció a mérkőzésen. Több volt ebben, nagyon sajnálom.

Muszukajeven kívül Losonczi Dávid (kötöttfogás 87 kg) zárt még pontszerző, ötödik helyen.