Egyre több a beteg a nyílt vízi úszók között, a szervezők mossák kezeiket

Fábián Bettina szombaton az Instagram-oldalán tudatta a követőivel, hogy hányt és belázasodott, ezért péntek este kórházba került. Ott infúziót kapott, szerencsére azóta jobban lett, és hazaengedték a párizsi intézményből.

Fábián Bettina volt azon úszók egyike, aki megbetegedett a Szajnában való versenyzést követően Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A 19 éves sportoló bejegyzésében arra utalt, a Szajnában való úszás miatt betegedett meg. „Show vagy a sportolók biztonsága?” – írta a kép mellé, amelyen ő látható a kórházban.

Mint ismert, a szervezők milliárdokat költöttek arra hogy megtisztítsák a folyó vizét, ami a beleeresztett szennyvíz miatt nem volt alkalmas arra, hogy az emberek benne ússzanak. A franciák viszont kitartottak, ikonikus párizsi helyszíneken akartak megrendezni egyes versenyszámokat az olimpián. A triatlonistákkal emiatt többször is kibabráltak. Egyrészt sorra fújták le az edzéseket a nem megfelelő vízminőség miatt, majd versenyt is halasztottak, de még az is felmerült, hogy triatlon helyett duatlont rendeznek Párizsban.

Végül egy nap késéssel tartották meg a férfiak egyéni versenyét, és az elmúlt napokban a nyílt vízi úszókat is beengedték a folyóba. A 10 kilométeren ötödikként végzett Fábián bejegyzését látva nem biztos, hogy ez jó ötlet volt.

Nem csak Fábián betegedett meg

Már csak azért sem, mert nem Fábián Bettina volt az egyetlen, aki megbetegedett. Kazah, belga és új-zélandi sportolók rosszullétről, gyomorproblémákról számoltak be, és a magyar tehetség elmondása szerint a német Leonie Beck is hozzá hasonló gondokkal küzdött. Később a Német Olimpiai Szövetség közölte, három nyílt vízi úszójuk is hányt, hasmenésük volt. Közülük ketten jobban érezték magukat szombat reggelre, de a harmadik további kezelésre szorult.

A szervezők viszont elhárítják magukról a felelősséget. Szerintük a betegségeknek nincs közük ahhoz, hogy az említett sportolók a Szajnában versenyeztek.