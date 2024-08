Kifütyülték a franciák, cserébe elvitte az érmüket az amerikai sztár

A házigazdákat Párizsban már erősítette Victor Wembanyama, a San Antonio Spurs 224 centis játékosa, akit az elmúlt szezonban az NBA-ben az Év újoncának választottak. A találkozó előtt fantasztikus volt a hangulat a Bercy Arénánál, a VIP-bejáraton pedig olyan sztárok érkeztek a meccsre, mint a négyszeres NBA-bajnok Tony Parker, a Chicago Bulls-legenda Scottie Pippen vagy a világbajnok futballista Thierry Henry. A közönség természetesen hazai győzelemben reménykedett, füttyszóval fogadták a Dream Teamet.

Stephen Curry (balra) és Lebron James így üzent Fotó: AFP/Anadolu/Aytac Unal

A fináléban az amerikaiak rendkívül feszes védekezéssel kezdtek, a legtöbbször már saját térfelükön megtámadták a labdát felhozó franciát, így a házigazdák nehezen jutottak el kidolgozott szituációkig. Ugyanakkor támadásban rendkívül sok hibával játszott a címvédő, csak 38 százalékkal dobtak mezőnyből a sztárok, így nem tudták jelentősen leszakítani riválisukat – írja az MTI.

A franciák a második felvonásban kevesebb mint három perc alatt egyenlítettek, Steve Kerr szövetségi kapitány pedig időt kért. Fel is javult az amerikaiak játéka, és az aranycipőben játszó James, valamint Devin Booker vezetésével a nagyszünetre nyolc ponttal elléptek (49-41).

A fordulást követően az amerikaiak a 36 éves létére ötkarikás újonc, szintén négy NBA-gyűrűvel rendelkező, az elődöntőben parádézó Stephen Curry tripláival gyorsan növelték előnyüket (61-47), a franciák azonban az ekkor már 20 pontnál járó Wembanyamának is köszönhetően jól hajráztak a játékrészben, így az utolsó tízperces etapra is nyílt maradt a küzdelem (72-66).

A két csapat között sokáig nem csökkent a különbség, aztán két eladott amerikai labda után pillantok alatt egyetlen triplányi lett a távolság (82-79). Curry azonnal egy hármassal válaszolt, Durant két büntetőjével pedig megint messze kerültek (87-79) a vendégek. Curry másfél percen belül újabb három triplát szórt be – 12 kísérletből 8-cal zárta a meccset –, így egy perccel a vége előtt gyakorlatilag eldöntötte az összecsapást, be is mutatta a híres menjetek aludni mozdulatát.

Az amerikai válogatott 17. aranyát nyerte, sorozatban az ötödik olimpiai tornáján diadalmaskodott, Kevin Durant ebből négy sikernek volt a részese.