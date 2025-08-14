Így folytatódnak a fejlesztések az egészségügyben

A siófoki fejlesztésnek köszönhetőn harminc kolléga kényelmes, korszerű lakókörnyezetben történő elszállásolása válik lehetővé. Megújul 1440 négyzetméternyi terület, az épület teljes hőszigetelése, az összes nyílászáró, a beléptetőrendszer, a teljes épületgépészeti rendszer, a napelemes rendszer és a teljes világítási hálózat is. A történelmi léptékű béremelések mellett – hiszen míg 2010-ben a szakdolgozói átlag bruttó bér 170 ezer forint volt, ez mára közelít a 800 ezer forinthoz – a lakhatási lehetőségek javításával is megbecsülik az egészségügyben dolgozók munkáját – szögezte le a BM.

Jelezték: az elmúlt években országosan 13 kórház 15 helyszínén, több mint 30 ezer négyzetméteren, összesen 1504, a mai kor követelményeinek megfelelő szálláshelyet alakítottak ki összesen 13 milliárd forint értékben.

Ennek része a siófoki nővérszálló fejlesztése is, így 2019 óta a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, a Soproni Gyógyközpont, a Pásztói Margit Kórház, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Kórház, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet egészségügyi szakdolgozói is már a mai kor követelményeinek megfelelő szálláshelyen pihenhetnek. „Folytatjuk a magyar egészségügy fejlesztését” – áll a közleményben.

