Bojkottálja a párizsi olimpia záróünnepségét a román miniszterelnök

Botrányt kiáltott Facebook-bejegyzésében a román miniszterelnök, Marcel Ciolacu, aki arra reagált, hogy a talajtorna hétfői döntőjében megfosztották Ana Maria Barbosut a bronzérmétől a párizsi olimpián. Egy amerikai óvás miatt alakult ki a furcsa helyzet, amelyben Romániát duplán is megszívatták a döntéshozók.

Barbosu talajgyakorlata végül nem ért érmet Fotó: MTI/EPA/Caroline Brehman

Eredetileg Barbosu végzett volna a harmadik helyen, ám az Egyesült Államok óvást nyújtott be, amelynek hatására az amerikai Jordan Chiles pontszámát megnövelték, így megelőzte a román tornászt a harmadik helyen. Igen ám, csakhogy közben egy másik román, Sabrina Voinea is óvott, az ő kérelmét azonban elutasították, pedig ha pozitív elbírálást kap, mint az amerikai, akkor ő előzött volna be a bronzéremért.

A románok tehát úgy érezhették, hogy duplán elvették tőlük a harmadik helyet, két sportolójukkal is kibabráltak az Egyesült Államoknak kedvezve. Ez pedig már az a szint volt, ami a román miniszterelnöknél is kiverte a biztosítékot. Marcel Ciolacu bejelentette, hogy tiltakozásul nem vesz részt a párizsi olimpia záróünnepségén.

A női tornában 12 év után megszerzett első román dobogós helyezést már zászlóval a vállán ünneplő, majd a megváltozott eredmény láttán sírva fakadó Barbosura utalva a miniszterelnök megjegyezte: világszerte nézők millióit sokkolta a szörnyű jelenet, ami azt jelzi, hogy valami nincs rendben ezzel a versenyszervezéssel.

– A becsületes munkával megszerzett érem visszavonása olyan dolog, amelyet sem az edzők, sem a szakmai stábok nem értenek, teljességgel elfogadhatatlan! – fogalmazott a román miniszterelnök, aki a két pórul járt román tornásznak is üzent. – Biztosítom önöket, hogy a román állam úgy fog bánni önökkel, mint az olimpiai érmesekkel. Mert önök azok mindannyiunk számára!

A Román Tornaszövetség bejelentette, hogy két panaszt is beadott a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS). Az egyikben Voinea megalapozatlan lepontozásának kivizsgálását kéri, a másikban pedig annak az eljárásnak a jogszerűségét kérdőjelezi meg, amellyel Jordan Chiles óvásának a rangsor nyilvános közzététele után adtak helyt.