Siklósi Gergely: Három percig arra az egy tusra készültem

Siklósi Gergely Tokió után Párizsban is olimpiai döntőt vívhatott. Három éve egyéniben elveszítette a finálét, a csapatunk akkor meg sem szerezte a kvótát. Iden viszont nemcsak tagja volt a mezőnynek, hanem Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállításban olimpiai bajnok lett a magyar csapat.

Siklósi Gergely ünnepel, ötvenkét év után lett ismét olimpiai bajnok a férfi párbajtőrcsapatunk (Fotó: Csudai Sándor)

A döntőben szinte végig a magyarok vezettek, Japán csak 1-0-nál, ám végül ráadásra volt szükség a finálé eldöntéséhez. Az aranytust Silósi Gergely adta az egyéniben aranyérmet nyert Kano Kokinak.

Siklósi Gergely: higgadtság és rutin

Koch Máté is kiemelte, hogy ilyen kiélezett helyzetekben Siklósi nyugodt tud maradni.

– Amikor pástra léptem, tudtam, hogy Kano kiegyenlít ellenem, mert nagyon jó vívó. Három percig arra az egy tusra készültem, mindent elterveztem, és a megfelelő pillanatban megéreztem, hogy most kell támadnom – árulta el a döntő után Siklósi, aki vezérként folyamatosan hangúlyozta fiatalabb csapattársainak, hogy ez az ő napjuk.

Csak a döntőben lépett pástra a magyar csapatból Nagy Dávid, s éppen az egyéni bajnok Kano ellen kezdett, a két asszójában összesen egy pluszt ért el.

– Itt vagyok egy hete, ismertem a csarnokot, de egészen más volt a terem onnan lentről, a völgyből, a két lelátó közül. Izgultam. Szívesebben vívtam volna többet, de nem volt ok korábban cserélni. Annak örülök, hogy nem csak formalitás volt, hogy vívtam, hogy én is kapjak érmet. Taktikus döntő volt kevés ponttal, úgyhogy minden tus számított, így nekem is fontos szerepem volt – mondta Nagy Dávid.