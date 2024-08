Varga Ádám nagy hajrával megelőzte Kopasz Bálintot, de ez nem volt elég az aranyhoz

Tokió hozta az első lehetőséget a duplázásra, s a magyar kajakosok éltek is vele: férfi K–1 1000 méteren Kopasz Bálint és Varga Ádám révén az aranyat és az ezüstöt is Magyarország nyerte a sportágban, amelyben korábban minden számban csak egy hajót indíthatott egy nemzet. Kopasz Bálint és Varga Ádám Párizsban ismét ott volt a kajak-kenu királyszámának döntőjében, mindketten futamgyőztesként jutottak be a fináléba.

Varga Ádám evezte a legjobb időt az olimpia középfutamaiban, a döntőben ismét ezüstérmet szerzett, de ezúttal nem Kopasz Bálint mögött (Fotó: Csudai Sándor)

A két magyar versenyző esélyesekhez méltó módon a két középső pályát kapta a döntőben.

Mi történt Kopasz Bálint és Varga Ádám döntőjében?

A rajt után a jellemzően erősen kezdő portugál Pimenta állt az élre, a tokiói bronzérmes mögött a cseh Dostal, majd a két magyar haladt, ám Varga sokkal nagyobb hátrányt szedett össze fél távra, mint Kopasz.

750-nél már Dostal és Kopasz is Pimenta előtt volt, s hamarosan Varga is lehagyta a portugált. Az utolsó száz méteren Varga Ádám Kopasz Bálintot is megelőzte, Dostalt viszont nem tudta.

Tokió után Párizsban is összejött a két magyar érem, de az arany ezúttal nem, Josef Dostal mindenkit meglepett.

Női kajak egyesben Csipes Tamara végzett a második helyen, akárcsak Tokióban.