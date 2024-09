A foci mellett a kebabjának köszönheti a milliárdjait a német világbajnok focista

A lengyel származású Lukas Podolski gyerekkorában költözött Németországba a családjával, és tízévesen lett a Köln futballistája. Igazi legenda a városban, és nemcsak azért, mert onnan indulva 130 meccsen 49 gólig jutott a német válogatottban, és tagja volt a 2014-ben világbajnok együttesnek, hanem azért, mert 2004-ben, amikor a Köln kiesett a másodosztályba, ő pedig 18 évesen már befutott sztár volt, akit topklubok környékeztek meg, maradt a Bundesliga II-ben is, és 24 góllal segített visszajutni a csapatot az élvonalba.

Podolski a légióskodásba is belekóstolt, játszott az Arsenalban, az Interben, a Galatasarayban, és még a japán bajnokságban is kipróbálta magát. Menet közben újabb három évre visszatért Kölnbe, és összesen 181 mérkőzésen 86 gólt szerzett az első csapat mezében. Az Origó riportja szerint imádják a városban, ő pedig jó üzleti érzékkel kamatoztatja a népszerűségét. Podolski 2017-ben dobta piacra az Ice Cream United elnevezésű saját fagylaltmárkáját, a vállalkozást egykori sikerei helyszínén, Köln városában indította útjára. 2018-ban kezdte el a Mangal Döner X LP10 étteremláncot egy üzlettársával közösen, és ennek ma már több mint harminc egysége van. Sokatmondó adat, hogy ezek közül 16 Kölnben található. És hogy miért nem egy ötcsillagos luxuséttermet nyitott Podolski? – Egyszerűen nem vagyok az az öltönyös típus, úgyhogy egy ötcsillagos étterem nem is állt volna jól nekem – vallja a korábbi világbajnok focista, aki nemcsak az üzletvezetésből veszi ki a részét, hanem időnként a konyha munkáját is segíti, a frontvonalba is beáll.

A 2024-es németországi labdarúgó-Eb idején is nagyon népszerűek voltak a világbajnok focista nevével fémjelzett grillezett húsételek. Lapunk munkatársa magyar és svájci szurkolókkal közösen a kölni dóm szomszédságában lévő étterembe látogatott el, ahol megkóstolták Podolski különlegességeit. A Poldi’s Dürüm néven futó klasszikus kebabot 8,5 euróért, a „Poldi világbajnok tálját” 13,5 euróért árulják. Gasztronómiai elemzésbe nem bonyolódnánk, maradjunk annyiban, hogy finom és tartalmas volt.

– Tényleg nem rossz, amit elvár egy kebabtól az ember, azt tudja – árulta el akkor az egyik magyar szurkoló, aki alkalmi étkezőtársunk volt a járdán. Nem hallott előzetesen Podolski étterméről, vonattal érkeztek Kölnbe, gyorsan enni akartak valahol, ezért a közeli McDonald’s-hoz indultak, ám kiszúrták az út túloldalán a német futballsztár nevét a kebabozó tábláján, és gondolták, kipróbálják. Nem bánták meg.

– Mennyibe is kerül egy Margherita pizza? Tíz euró? De ez csak tészta, paradicsomszósz és egy kis sajt. Véleményem szerint a döner amúgy is túl olcsó. Többe kellene kerülnie. Régen az emberek folyamatosan az árakra hivatkoztak. Amikor fiatalok voltunk, egy döner valószínűleg három euróba került. Most körülbelül 8nyolc euró, de hát az árak mindenhol emelkedtek – mondta a lengyel Górnik Zabrze játékosa, aki nem tagadja, jelenleg több bevételre tesz szert a kebabozással, mint amennyit a pályafutása csúcsán keresett.

Ma már többet keres a kebabbal, mint a focival. Forrás: Facebook/Lukas Podolski

A német sztárfocista a saját márkás fagylalton és a kebabos étteremláncon kívül rendelkezik már saját ruhamárkával, rendszeresen szervez futballtornákat influenszereknek és korábbi játékosoknak, a Lukas Podolski Foundation elnevezésű alapítványával pedig a hátrányos helyzetű gyermekeknek próbál segítséget nyújtani abban, hogy sportolhassanak és megfelelő oktatásban részesülhessenek. A vállalkozó szellemű Podolski a zeneiparba is betört, Németország legnagyobb zenei fesztiváljának a társszervezője.

Idén a Backstreet Boys zenekar volt a leghíresebb sztárfellépő Podolskiék zenei fesztiválján. Fotó: dpa/Uwe Anspach

Üzlettársával létrehozta a Glücksgefühle zenei fesztivált, amely pillanatok alatt óriási sikert aratott, és egyedülállóvá vált az országban. 2023-ban 130 ezren, míg idén már több mint kétszázezren tomboltak a baden-württembergi Hockenheimring versenypálya melletti helyszínen, és a szeptemberben rendezett négynapos eseményre Podolskiék sztárfellépőnek meg tudták nyerni az 1990-es évek legnépszerűbb fiúzenekarát, a Backstreet Boyst.

Legújabb terve, hogy a franchise-ként működő kebabbirodalmát egy német robotikai cég segítségével fejleszti tovább, hogy személyzet nélkül, automatizált módon történjen az ételek készítése és eladása. Ugyanis Podolski mottója szerint a lehetetlen nem létezik.