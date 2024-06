Magyarokat is kebabbal etetett a német világbajnok futballsztár az Eb-n

A lengyel származású Lukas Podolski gyerekkorában költözött Németországba a családjával, és tízévesen lett a Köln futballistája. Igazi legenda a városban, és nemcsak azért, mert onnan indulva 130 meccsen 49 gólig jutott a német válogatottban, és tagja volt a 2014-ben világbajnok együttesnek, hanem azért, mert 2004-ben, amikor a Köln kiesett a másodosztályba, ő pedig 18 évesen már befutott sztár volt, akit topklubok környékeztek meg, maradt a Bundesliga II-ben is, és 24 góllal segítette visszajutni a csapatot az élvonalba.

Lukas Podolski és a kebab. Fotó: Lukas Podolski/Facebook

Podolski később a Bayern München és az Arsenal között visszatért a Kölnhöz újabb három évre, és összesen 181 mérkőzésen 86 gólt szerzett az első csapat mezében. Imádják a városban, ő pedig jó üzleti érzékkel kamatoztatja a népszerűségét. Podolski 2018-ban indította útjára a Mangal Döner X LP10 étteremláncot egy üzlettársával közösen, és ma már több mint harminc egysége van. Sokatmondó adat, hogy ezek közül 16 Kölnben található. Mi a kölni dóm szomszédságában lévő étterembe látogattunk el a Magyarország–Svájc (1-3) Eb-csoportmeccs napján.

Több pénzt keres a kebabbal, mint a futballal

Magyar és svájci szurkolók közül is többen itt oldották meg az étkezésüket, érkezésünkkor az utcára ért a sor, bent leülni már nem is lehetett, így elvitelre kértünk a Poldi’s Dürüm néven futó klasszikus kebabot 8,5 euróért, de szemeztünk „Poldi világbajnok táljával” is 13,5 euróért, annak elfogyasztásához viszont szabad hely is kellett volna. Gasztronómiai elemzésbe nem bonyolódnánk, maradjunk annyiban, hogy finom és tartalmas volt.

– Tényleg nem rossz, amit elvár egy kebabtól az ember, azt tudja – árulta el érdeklődésünkre az egyik magyar szurkoló, alkalmi étkezőtársunk a járdán. Nem hallott előzetesen Podolski étterméről, vonattal érkeztek Kölnbe, gyorsan enni akartak valahol, ezért a közeli McDonald’s-hoz indultak, ám kiszúrták az út túloldalán a német futballsztár nevét a kebabozó tábláján, és gondolták, kipróbálják.

Jobb reklám errefelé nem kell a Podolski-névnél: a lengyel Górnik Zabrzéval 2025 nyaráig szerződésben álló támadó, akinek a vagyonát 180 millió fontra, mintegy 85 milliárd forintra becslik, bevallotta, hogy most több pénzt termel a kebabozással, mint amennyit futballkarrierje csúcsán keresett. – Ha a számokat nézzük, mondhatjuk, hogy így van – erősítette meg.

Lukas Podolski akár a konyhán is besegít

– Úgy nőttem fel, hogy rengeteg kebabot ettem, ami nagyon népszerű errefelé – nyilatkozta Podolski a Daily Mailnek. – Hat éve kezdtem ebbe az üzletbe, és nagyban gondolkodtunk. Nem csak edzésből, alvásból és netflixezésből áll az életem. Manapság senki sem akar dolgozni, mindenki közösségi média sztár akar lenni. Ezért zár be egyre több pékség, senki sem akar hajnalban felkelni és piszkos munkát végezni.

Podolski nem csak a nevét adja az üzlethez, amikor Németországban jár, rendszeresen felkeresi az éttermeit, és állítása szerint akár a frontvonalba is beáll, segíti a konyha munkáját, plusz az üzletvezetésből is kiveszi a részét.

– Az én apám nem volt milliomos, senki sem nyitotta ki előttem az ajtókat – fogalmazott. – Keményen kellett dolgoznom, egy vagyok az itteniek közül.

Nézze meg videónkban, milyen Podolski kebabozója a kölni dóm mellett: