Súlyos sérülés árnyékolja be a magyar válogatott boszniai sikerét

Bár a 2025-ös FIFA-debütálások közül a 32 csapatos klubvilágbajnokságról lehet többet olvasni, jövőre rendezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az első női futsal-vb-t is, ennek a házigazdája Fülöp-szigetek lesz. S a klub-vb-vel szemben az utóbbin magyar csapat részvételére is reális esély mutatkozik. A magyar válogatott az első selejtezőkörben eddig magabiztosan teljesít, mindkét meccsét megnyerte a boszniai minitornán. Igaz, a csütörtöki, Fehéroroszország elleni 6-0-s sikert Folk Zsuzsanna súlyos sérülése beárnyékolta.

Magyar válogatott: irány a világbajnokság? (Fotó: MLSZ)

– A gyors gól talán túlságosan is megnyugtatott bennünket, volt egy visszafogottabb periódusunk, de a szünetig sikerült megnyugtató előnyt szerezni. A második félidőben már a fáradtság jeleit is láttam a csapaton, visszaesett az iram, és Folk Zsuzsanna súlyos sérülése is érezhetően megfogta a lányokat. Végül ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk, így szombaton a továbbjutásért játszhatunk a házigazdákkal – értékelte a fehéroroszok elleni mérkőzést az MLSZ honlapján Frank Tamás szövetségi edző.

Hogyan juthat ki a világbajnokságra a magyar válogatott?

A boszniai minitornán a csütörtöki már a második győzelme volt a magyar csapatnak, amely szerdán Norvégia ellen 3-2-re nyert. Szombaton a házigazda Bosznia-Hercegovina ellen már a döntetlen is elég a mieinknek, hogy bebiztosítsák a továbbjutást érő első helyet a csoportban.

Ez még nem a sikeres kvalifikációt jelentené a történelmi első világbajnokságra, a selejtező elitkörét márciusban rendezik, az akkori két négyes csoport első két helyezettje szerzi majd meg az összesen négy európai kvótát a vb-re.

A magyar válogatott esélyeivel kapcsolatban fontos támpont, hogy a 2022-es és a tavalyi Eb-n is bejutott a legjobb négy közé, azaz teljesen reális forgatókönyv, hogy ott legyen a szakág első világbajnokságán.