A világbajnok védő rémálomszerű debütálása után „nem lehet mindent lehúzni a WC-n”

Mats Hummels a tavalyi idényben újra régi fényében tündökölt, fontos szerepet játszott abban, hogy a Borussia Dortmund bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Ám hiába került be Hummels a BL-álomcsapatba, a Dortmund nem hosszabbított szerződést a 35 éves világbajnok védővel, aki végül az AS Roma játékosa lett. A bemutatkozásra egészen október végéig kellett várnia, a debütálásra azonban már eleve rányomta a bélyegét, hogy Ivan Juric 4-1-es hátrányban cserélte be Hummelst egy másik világbajnok, Paulo Dybala helyére a Fiorentina ellen, hogy emberhátrányban őrizze az eredményt…

A Fiorentina a legutóbbi három meccsén tizenöt gólt szerzett (Fotó: X/Lega Serie A)

Nos, ez a nem túl nagyratörő terv sem jött be: Hummels öt perce sem volt a pályán, amikor elegáns mozdulattal a saját kapujába fejelt, az öngóllal beállítva az 5-1-es végeredményt.

Máris visszatér De Rossi a Roma kispadjára?

A Roma idénye borzasztóan alakul. Hiába klublegenda, Daniele de Rossi munkáját már szeptemberben megköszönték a klub vezetői. A helyére érkezett Ivan Juriccsal átmeneti előrelépés mutatkozott, de a legutóbbi három bajnokin ismét csak egy pontot gyűjtött a Roma, a kiütéses vereség után pedig Juric már úgy nyilatkozott, mintha az állását féltené.

– Ma mindent rosszul csináltunk, de az elmúlt negyven napban remek munkát végeztem, nincs értelme most mindent lehúzni a WC-n – mondta a kiütéses vereség után Juric.

A RAI Sport szerint a Roma vezetősége már meg is kereste De Rossit, hogy térjen vissza a kispadra…

Ez már nem a Puskás Akadémia elleni Fiorentina

A Romához hasonlóan a Fiorentina sem kezdte jól az idényt, négy forduló után ugyanúgy három pontja volt, mint a fővárosi csapatnak, ráadásul a Konferencialiga selejtezőjében is kis híján elbukott a Puskás Akadémia ellen.

Firenzében azonban türelmesek voltak az új vezetőedzővel, Raffaele Palladino irányításával pedig a legutóbbi három meccsén tizenöt gólt szerzett a Fiorentina: a Lecce elleni 6-0-s és a Roma elleni 5-1-es siker között a Kl-ben 4-2-re nyert Csoboth Kevin csapata, a St. Gallen ellen. A lila-fehérek már a dobogót ostromolják a Serie A-ban.