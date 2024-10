Ez az igazi Fradi-szív – lefocizta francia ellenfelét a Ferencváros

A Ferencváros a továbbjutás szempontjából létfontosságú találkozón fogadta a francia Nice gárdáját az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A zöld-fehérek hatalmas elánnal vetették bele magukat a mérkőzésbe, egyre-másra dolgozták ki a helyzeteket,, és az első negyedóra végén villant Cissé feje. Ezzel a találattal az idei alapszakaszban először vezetést szerzett a Ferencváros, amit a mérkőzés végéig meg is tartott. Ezzel a Fradi megszerezte első győzelmét, amivel jelentősen javította a továbbjutási esélyeit a tavaszi folytatásra, ugyanis jelenleg a tabella, még továbbjutást jelentő 23. helyén várja a folytatást, a Dinamo Kijev elleni, Hamburgban vívandó összecsapást.

A Ferencváros megérdemelten győzött a francia Nice ellen Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Ferencváros vezetőedzője szerint is megérdemelt győzelmet aratott csütörtökön a magyar bajnok a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Pascal Jansen úgy látta, hogy amikor nagyon jól futballoztak, így egyértelműen megérdemelt a sikerük. Ennek ellenére Pascal Jansennek vannak hiányérzetei a meccsel kapcsolatban, ugyanis úgy érzi, a rengeteg kihagyott helyzet miatt volt ilyen szoros a mérkőzés, amit saját maguknak tettek nehézzé.

– Végig nyitott maradt az összecsapás, ettől függetlenül nagyon örülök az eredménynek. A játékosok betartották a taktikai utasításokat, túltöltöttük a játéktér közepét. Azt kértem, legyünk bátrak, elöl pedig nagy szerepe volt Vargának és Traorénak, hogy a támadó harmadban tudtuk tartani a labdát és veszélyes szituációkat alakítottunk ki. Korábban is volt már jó produkciója a csapatnak, de ma minőségi ellenféllel szemben is látszódtak azok az elemek, amelyek tükrözik a filozófiámat labdával és labda nélkül is – fogalmazott Pascal Jansen az 1-0-ra megnyert mérkőzés után.

Noha Pascal Jansen teljesen megérdemeltnek tartja csapata sikerét, azért maradt benne hiányérzet bőven Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A szakember kifejtette, hogy a mutatott teljesítmény sok tényező együttes kombinációja. A játékosoknak gratulált és arra hívta fel a figyelmüket, hogy a kemény munka mindig megtérül, ahogy most is történt. Az pedig, hogy ilyen szoros lett a végeredmény, azt bizonyítja, a csapatnak van még hova fejlődnie. A francia riválisról szólva kifejtette, pontosan azt nyújtotta, amire számított a megnézett öt korábbi meccse alapján. Fizikálisan erősnek nevezte a nizzaiakat, de találtak gyenge pontokat, ezeket próbálták kihasználni.

Varga Barnabás is érezte, hogy csütörtök este bizony hiába játszott jól a Fradi, kihagyta a helyzeteit Fotó: Vasvári Tamás

– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben három-négy helyzetet kidolgoztunk, de sajnos csak egyszer sikerült gólt szerezni. Nagyon jól játszottunk, és a másodikban is irányítani tudtuk a meccset, teljesen rendben volt ez a mai mérkőzés. Sajnos nekem nem sikerült gólt szereznem, de sokkal fontosabb, hogy megszereztük az első pontjainkat, mert szeretnénk ott lenni a továbbjutó csapatok között – mondta Varga Barnabás, aki ezen a találkozón kezdőként léphetett pályára.

Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya elárulta, nem tudta meglepni a magyar bajnokot a francia csapat, azt kapták a meccstől, amire számítottak, amit a meccs előtt megbeszéltek. Úgy véli, a Nice középpályáról fellépő játékosaira eleinte rosszul reagáltak, de miután rendezték a sorainkat, már nem tudtak a franciák veszélyes helyzeteket kialakítani. Egyáltalán nem érezte úgy, hogy a francia élvonalban meghatározó ellenfél jobb lett volna a Fradinál. Közölte, az első két meccs szűk veresége után megérdemelten szerezték meg a három pontot.

Cissé szerint a siker hátterében a kemény edzésmunka áll Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

– Nagyon nagy meccset játszottunk, megérdemelten nyertünk. Igaz, a szakírók szerint ma nem a legjobban használtuk ki a helyzeteinket. Már az első félidőben sikerült betalálnunk, aztán pazar őriztük az előnyünket úgy, hogy keményen védekeztünk. Nagyon fontos három pontot szereztünk a Nice ellen. Ezeket a helyzeteket most is gyakoroljuk edzéseken, miként kell a védelmet széthúzni. örülök, hogy betaláltam. Végre megvan az első sikerünk, éppen ezért egy pillanatra sem dőlhetünk hátra, hanem keményen dolgoznunk kell a további sikerekért – vélekedett Ibrahim Cissé, a Fradi gólszerzője. Hozzátette, legközelebb a Dinamo Kijev ellen lépnek pályára, ahol ismételten a három pont bezsebelése lesz a cél.

Európa-liga alapszakasz – további eredmények

Hazai pályán 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur a holland AZ Alkmaar ellen.A londoni csapat, amely az előző fordulóban Budapesten győzte le az FTC-t, pontveszteség nélkül a tabella második helyén áll. Ugyancsak százszázalékos maradt a belga Anderlecht, amely a Ferencvárossal az első körben találkozott otthon, valamint a Lazio, amely jobb gólkülönbségével első a tabellán. A Manchester United harmadszor is döntetlent játszott, ezúttal korábbi vezetőedzője, José Mourinho jelenlegi csapata, a török Fenerbahce otthonában.

Eredmények, alapszakasz, 3. forduló:

Tottenham Hotspur (angol)-AZ Alkmaar (holland) 1-0 (0-0)

RSC Anderlecht (belga)-PFC Ludogorec (bolgár) 2-0 (0-0)

FC Porto (portugál)-TSG 1899 Hoffenheim (német) 2-0 (1-0)

Rangers FC (skót)-FCSB (román) 4-0 (2-0)

Olympique Lyon (francia)-Besiktas (török) 0-1 (0-0)

Fenerbahce (török)-Manchester United (angol) 1-1 (0-1)

Malmö FF (svéd)-Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-1)

Athletic Bilbao (spanyol)-Slavia Praha (cseh) 1-0 (1-0)

Twente FC (holland)-SS Lazio (olasz) 0-2 (0-1)

FERENCVÁROSI TC-OGC Nice (francia) 1-0 (1-0)

Qarabag FK (azeri)-AFC Ajax (holland) 0-3 (0-1)

AS Roma (olasz)-Dinamo Kijev (ukrán) 1-0 (1-0)

Eintracht Frankfurt (német)-FK Riga FS (lett) 1-0 (0-0)

PAOK (görög)-Viktoria Plzen (cseh) 2-2 (0-2)

Makkabi Tel-Aviv (izraeli) - Real Sociedad (spanyol) 1-2 (0-1)

FC Midtjylland (dán) - Royal Union Saint-Gilloise (belga) 1-0 (1-0)

A tabella:

1. SS Lazio 3 3 - - 9-1 9 pont

2. Tottenham Hotspur 3 3 - - 6-1 9

3. RSC Anderlecht 3 3 - - 6-2 9

4. Ajax Amsterdam 3 2 1 - 8-1 7

5. Galatasaray 3 2 1 - 9-6 7

6. Eintracht Frankfurt 3 2 1 - 7-4 7

7. Midtjylland 3 2 1 - 4-1 7

8. Athletic Bilbao 3 2 1 - 4-1 7

9. Bodö/Glimt 3 2 1 - 5-3 7

10. Olympique Lyon 3 2 - 1 6-2 6

11. Glasgow Rangers 3 2 - 1 7-4 6

12. Olimpiakosz 3 2 - 1 4-2 6

13. FCSB 3 2 - 1 5-5 6

14. Fenerbahce 3 1 2 - 4-3 5

15. FC Porto 3 1 1 1 7-6 4

16. Slavia Praha 3 1 1 1 3-2 4

17. Real Sociedad 3 1 1 1 4-4 4

18. TSG Hoffenheim 3 1 1 1 3-3 4

19. AS Roma 3 1 1 1 2-2 4

20. Viktoria Plzen 3 - 3 - 5-5 3

21. Manchester United 3 - 3 - 5-5 3

22. IF Elfsborg 3 1 - 2 6-7 3

23. FERENCVÁROS 3 1 - 2 3-4 3

24. AZ Alkmaar 3 1 - 2 3-5 3

25. Malmö FF 3 1 - 2 2-4 3

26. Braga 3 1 - 2 3-6 3

27. Besiktas 3 1 - 2 2-7 3

28. Twente 3 - 2 1 2-4 2

29. Union Saint-Gilloise 3 - 1 2 1-3 1

30. PAOK 3 - 1 2 3-6 1

31. RFS 3 - 1 2 3-7 1

32. Nice 3 - 1 2 2-6 1

33. Ludogorec 3 - 1 2 0-4 1

34. Makkabi Tel-Aviv 3 - - 3 2-6 0

35. Dinamo Kijev 3 - - 3 0-6 0

36. Qarabag 3 - - 3 1-8 0