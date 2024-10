Szoboszlai élvezi az életet: legújabb kedvence egy 200 milliós Lamborghini

Nagyon úgy tűnik, hogy eddig bejött az élet Szoboszlai Dominiknak. Persze alaposan megdolgozott mindezért a Liverpool sztárjátékosa, hiszen mind klubjában, mind a magyar válogatottban remekül focizik. A bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen az ő két góljával nyert Marco Rossi csapata, míg kirobbanthatatlan a Liverpool kezdőjéből. Ráadásul a magánélete is jól alakul, hiszen a héten megkérte barátnője, Buzsik Borka kezét, aki igent mondott neki. Azonban a 24 éves focistának nemcsak gyönyörű menyasszonya, hanem gyönyörű autója is van.

Szoboszlai új csodajárgánya Fotó: reddit.com

A Bors megírta, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát levideózták a belvárosban legújabb kedvencével, egy Lamborghini Revueltóval. A sportautó a Lamborghini új csúcsmodellje, aminek indulóára 200 millió forint körül van, de extrákkal az ár könnyen elérheti a 250-300 millió forintot is. Nos, pont egy ilyen kocsiban kapták le Dominikot is, aki a Gresham-palota előtt mutatta meg új szerzeményét. Az ébenfekete autó már amúgy is vonzotta a tekinteteket, de akkor még inkább, amikor meglátták, hogy ki száll be a kocsiba. A focista ugyanis éppen a hotel előtt beszélgetett valakivel, amikor az egyik járókelő videózta az autót, majd a következő képkockán már az látszik, ahogy elhajt az új szerzeményével.

A videó kikerülése után a TikTok azonnal felrobbant, az autórajongók pedig özönlöttek a kommentszekcióba. Többen azt írták, hogy Dominik autója a negyedik Revuelto Magyarországon, valaki pedig még annak is utánanézett, hogy ezt a Lamborghini Revueltót szerdán hozták forgalomba.