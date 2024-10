Újabb győzelem, de fokozódnak a problémák a Liverpoolnál

A januári 4-1-től eltekintve a Chelsea általában nem adja olcsón a bőrét, ha Liverpoolba látogat. Ezt igazolták vasárnap is a Kékek, mégis 2-1-re kikaptak a Szoboszlai Dominikkel felálló Vörösöktől, így a hatmeccses veretlenségi szériájuknak is vége szakadt a Premier League-ben.

Újabb liverpooli sérültek

A Liverpool ehhez képest – minden sorozatot figyelembe véve – hét mérkőzést nyert meg egymás után, tartja az első helyét az angol élvonalban. A győzelmeket viszont beárnyékolják a sérülések, amelyekből ebben az idényben is akadnak bőven. Ezen a találkozón Alisson Becker, Harvey Elliott és Federico Chiesa nem volt bevethető, majd a meccsen tovább bővült a névsor.

– Nagyon bízok a csapatomban, de láthatták ma is, hogy a válogatottszünet után akad néhány problémánk – árulta el a sajtótájékoztatóján Arne Slot. – Conor Bradley nincs velünk, Trent (Alexander-Arnold – a szerk.) nem edzett, amikor visszajött a válogatottól, nem tudtuk, hogy játszhat-e ma. Aztán Macca (Alexis Mac Allister – a szerk.) megbetegedett. Ma Diogót le kellett cserélni. Nem tudom, hogy mi van vele pontosan, de meglepne, ha szerdán játszhatna. Ez minden csapatnál így van, és az idény során meg kell birkózni ezzel. Ezért is szoktam azt mondani, hogy legyél bármelyik országban is, nagyon nehéz bajnokságot nyerni, mert sok mindennek kell klappolnia ehhez.

A Liverpool edzője, Arne Slot (balra) dicsérte Maresca csapatát Fotó: AFP/Paul ELLIS

A Liverpoolnak húsz nap alatt hét nehéz meccset kell lejátszania. A Chelsea elleni csak az első volt ezek közül.

– Ez egy jó rajt volt, megnyertük a második nagy meccsünket is (a Manchester United otthonában 3-0-ra győzött a Liverpool – a szerk.), de mindenki láthatta, hogy mennyire megnehezítette a dolgunkat a Chelsea. Ahogy azt elmondtam pénteken, ne mondjanak ítéletet rólunk most, majd csak a hé meccsünk után, és most is ugyanezt gondolom. Szerdán a Lipcse, vasárnap az Arsenal következik, aztán a Brighton kétszer, a Leverkusen és az Aston Villa.

A legnagyobb kihívás nekünk az, hogy a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben három naponta váltják egymást a nehéz meccsek – ezzel a City megbirkózik, és az Arsenalnak is sikerült az elmúlt két évben. Láthatták, hogy két évvel ezelőtt mennyi nehézséget okozott nekünk ez, az előző idényben pedig a Manchester United és a Newcastle is küszködött, mert a PL-ben és a BL-ben is szerepelt. Ez egy teszt számunkra, meglátjuk, hogy meg tudjuk-e tartani a helyünket ezután az időszak után is

– magyarázta Slot.

Maresca: Így kell veszíteni

A Liverpool menedzsere dicsérte a Chelsea-t. Enzo Maresca is elégedett volt tanítványai vasárnapi játékával.

– Nagyszerűen teljesítettünk. Nem szeretünk kikapni vagy pontokat veszíteni, de ha mégis megesik velünk, akkor annak ilyen játék mellett kell történnie.Sokszor jártam ebben a stadionban, és nem könnyű a Liverpoolt ilyen sokáig a saját térfelére szorítani. Büszkének kell lennünk, mert összességében az irányításunk alatt tartottuk a meccset, és többnyire mi domináltunk. e ha egy ilyen csapat ellen játszunk egy ilyen stadionban, szinte lehetetlen megelőzni, hogy helyzeteket alakítsanak ki – mondta a londoniak menedzsere, amikor a Liverpool két góljáról kérdezték.