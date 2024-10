Michelisz pórul járt Kínában, most a csapattársainak hálálkodik

A kínai Csucsouban rendezték meg a világsorozat idei hatodik, egyben utolsó előtti fordulóját. Michelisz címvédőként nagyszerű szezont futott eddig, hiszen az első négy állomás mindegyikén dobogóra állt, kétszer futamgyőzelmet is aratott, Uruguayban pedig, ahol nem volt az első háromban, mindkét futamon a negyedik helyet szerezte meg, tehát ott is erős pontszerző helyeken végzett. Ez nem jött össze most Kínában.

Michelisz Norbert szenvedett a kínai esőben. Forrás: Hyundai Motorsport

Pedig nem indult rosszul a hétvége, a bajnoki éllovas Michelisz a harminckilós büntetősúly ellenére is az ötödik helyen végzett az időmérőn, s ezzel megelőzte a forduló előtt második helyezett bajnoki riválisát, a hondás Esteban Guerrierit. Csakhogy az első futamon már a felvezető körben jött a baj, eltört a magyar autóversenyző Hyundai Elantra N TCR-jében a stabilizátor, emiatt Michelisz az elmondása szerint nemcsak szenvedett, hanem attól félt, hogy ki kell állnia.

Végül száraz gumikon végigment az idő közben esőssé váló versenyen, de az ötödik helyről hátracsúszott hetediknek, csapattársai pedig nagy szolgálatot tettek neki. Egyrészt a mögötte haladó Néstor Girolami védte őt, mert a technikai hiba miatt lassú volt, másrészt a másik hyundaios, Mikel Azcona a magyar mindkét nagy bajnoki riválisát, az előre törő Guerrierit és a Link&Cót vezető Thed Björköt is megelőzve megnyerte a futamot, mindkettejüktől értékes pontokat elrabolva.

Michelisz: A tempó alapján még örülhetek

A második verseny sem alakult szerencsésebben Michelisz számára, aki újra az ötödik helyről rajtolva már az első kanyarokban ütést kapott, és visszaesett. Végül a nyolcadik helyen intették le úgy, hogy Azcona átadta neki a helyét, majd védte hátulról.

– Végiggondolva, hogy milyen volt a tempóm ezen a hétvégén, örülhetek az elért eredményeknek – összegzett Michelisz a hetedik és a nyolcadik helyezés után. – Hálás vagyok Mikelnek és Néstornak a segítségért mindkét futamon.

Michelisz maradt a bajnokság élén a november 17-én esedékes makaói szezonzáró előtt, de előnye tíz pontra olvadt a második Guerrieri előtt.

A FIA TCR World Tour élmezőnye hat forduló után: 1. Michelisz 274 pont, 2. Guerrieri 264, 3. Björk 255, 4. Ehrlacher 251, 5. Azcona 247.