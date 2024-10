Kínában az ismeretlenbe ugrik fejest Michelisz Norbert, aki újra bajnok lehet

Michelisz Norbert címvédőként bombaformában, rögtön futamgyőzelemmel kezdte a szezont még áprilisban az olaszországi Vallelungában, majd az első négy forduló mindegyikén dobogóra állt, júliusban a brazíliai Interlagosban másodszor is az első helyen intették le. Legutóbb augusztus elején Uruguayban rendeztek fordulót az FIA TCR World Tourban, az volt az idei első hétvége, amikor Michelisz nem állt dobogóra, de a két negyedik hellyel így is igencsak erősen teljesített. Mindezek után jelenleg 25 pont az előnye a bajnokság élén a hondás Esteban Guerrieri előtt, akivel 2019-ben, az első bajnoki címe idején is kiélezett csatát vívott a győzelemért.

Michelisz Norbert a mezőny élén (Fotó: FIA TCR World Tour/Rafael Gagliano)

Kínában már az utolsó előtti versenyhétvége következik a szezonban, amely majd november 17-én Makaóban zárul. Michelisz célja az lehet, hogy az idényzáróra is minél többet megtartson az előnyéből, ám ez nem lesz könnyű feladat. A magyar versenyző Hyundai Elantra N TCR-je harminckilós büntetősúlyt kapott a kínai hétvégére, míg a nagy rivális Guerrieri Hondája csak tízet. Az argentin autója tehát húsz kilóval könnyebb lesz, ami sokat számít egy olyan pályán, mint a zhuzhou-i amelyet 14 kanyar színesít, tehát sok rajta a fékezés és a kigyorsítás.

– Nem is tudom, hogy mire számítsak Kínában, mert ez egy teljesen ismeretlen pálya, és nehéz megmondani, milyen lehet a teljesítményünk a többiekével összevetve – fogalmazott Michelisz. – Mivel nincsenek adataink a korábbi évekről, kicsit az ismeretlenbe ugrunk fejest. A pluszsúlyokat figyelembe véve nehéz lesz sok pontot szerezni, de hiszek benne, hogy a korábbi versenyekhez hasonlóan most is jó munkát végzünk majd, és megtaláljuk a legjobb beállítást az autón.

Michelisz tavaly ősszel az FIA TCR World Tour hasonlóan hosszú szünetét ralizással töltötte, indult a Rally Hungary-n, vagyis az Európa-bajnokság hazai versenyén, idén viszont nem tett kikacsintást a túraautózásból, feltöltődésre használta az elmúlt két és fél hónapot, miközben fizikailag edzésben tartotta magát.

Amikor legutóbb Kínában versenyzett, bajnok lett

– Jó formában érzem magam, és magabiztos vagyok – szögezte le Michelisz. – Nagyon várom már a hétvégét. Kínába utazni mindig különleges, már öt év eltelt azóta, hogy legutóbb itt versenyeztem. Izgalmas lesz a kínai versenyzőkkel is megosztani a pályát, bízom az eredményes hétvégében és a jó hangulatban.