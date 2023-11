Dráma és óriási magyar siker a világ végén: Michelisz Norbert újra bajnok

– Makaó megválasztja a maga királyát, a legjobb fog nyerni – így fogalmazott Rob Huff a TCR World Tour idénybeli utolsó versenye előtt. A brit autóversenyzőt Makaó királyának nevezik, mert korábban egyedülálló módon tíz futamgyőzelmet aratott a szűk, falakkal szegélyezett utcai pályán, most pedig ő volt egyik legnagyobb riválisa a bajnoki címért.

Michelisz Norbert szombaton futamot nyert Makaóban, vasárnap pedig a bajnoki címet is elhódította. Fotó: Sebastiaan Rozendaal

Az utolsó futam előtt a Hyundai magyar versenyzője 428 ponttal állt a bajnokság élén, miután a pénteki időmérőn aratott sikerének a gyümölcsét a szombati első versenyen learatta, és sima rajt-cél győzelmet ünnepelt Makaóban. Még két pilóta volt veszélyes Michelisz bajnoki címére, az Audival versenyző brit világbajnok, Rob Huff 18 pontos, a kínai Link & Co kétszeres bajnok franciája, Yann Ehrlacher 20 pontos hátrányban volt, de még 30 pontot lehetett szerezni az utolsó futamon.

Fordított rajtrácsos versenyt rendeztek az idény zárásaként Makaóban, így az időmérőn pole pozíciót szerző Michelisz a tizedik rajtkockából indult, bajnoki riválisai közül Ehrlacher a nyolcadik, Huff a hatodik volt a rajtnál. A képlet viszonylag egyszerű volt: ha Michelisz legalább a nyolcadik helyen végez, a többiek eredményétől függetlenül biztosan bajnok, ha ennél hátrébb intik le, akkor izgulni kell. Valójában azonban kicsi esély volt arra, hogy Makaóban, ahol rettentő nehéz előzni, Huff vagy Ehrlacher több előzés véghezvitelével az élre állhat.

Huff drámája után dőlt el végleg a bajnoki cím

Mégis volt a futamnak egy olyan pontja, amikor Huff számára elérhető közelségbe került a bajnoki cím. A rajt után rögtön baleset történt egy falba csapódó autó miatt, de a három bajnokesélyes simán eljött, Huff a negyedik, Ehrlacher a hatodik, Michelisz pedig a kilencedik pozícióban haladt a futam elején beküldött safety car mögött, miután a magyar a spanyol csapattársa, Mikel Azcona elé állt. Két Hyundai-versenyző következett Michelisz mögött, így neki innentől kényelmes futama lehetett, a kérdés az volt, hogy szüksége lesz-e még egy előzésre. Huff tett róla, hogy ez a lehetőség komolyan felvetődjön.

A magyar autóversenyző idén maga mögé utasította a TCR World Tour teljes mezőnyét. Fotó: Sebastiaan Rozendaal

A tizenegy körös futam nyolcadik körében akcióba lendült a két Audi, amely két Link & Cót előzött meg. Előbb a második helyen haladó Frédéric Vervisch került az addig vezető Santiago Urrutia elé, majd nem sokkal később Huff hagyta le Thed Björköt. Így aztán Vervisch, Urrutia, Huff lett az első három sorrendje, a két Audi szendvicsbe fogta az uruguayit, ami jó taktikai lehetőséget kínált Huffnak az újabb előzésre. Onnantól pedig a csapattárs nyilvánvalóan utat nyithatott volna neki a futamgyőzelem, s egyúttal a bajnoki cím felé.

A nyolcadik kör végére Huff már ott lihegett Urrutia nyakában, ám ekkor jött a dráma: hirtelen felcsapódott a brit autóján a motorháztető, így alig látott ki a szélvédőn – ha látott egyáltalán valamit. Huff versenye ezzel gyakorlatilag véget ért, óvatosan kikecmergett a boxba, ahol rögzítették a motorháztetőt, de olyan nagy hátrányba került, hogy már csak becsületből tért vissza a pályára, s végül a 12. helyen intették le. Ehrlacher ezzel feljött ugyan a dobogóra, de a harmadik hely neki sem ért aranyat.

Michelisz Norbert: Borzasztó nehéz év volt ez nekem

Huff balszerencséjével Michelisz a nyolcadik helyre került, és elhárult minden veszély a bajnoki címe elől, csak célba kellett érnie. Ezt meg is tette, így pályafutása során másodszor, 2019 után először lett a világ vezető túraautó-bajnokságának a bajnoka. Mondhatni, világbajnoka, bár a TCR World Tour hivatalosan jelenleg nem világbajnokság.

– Nem is tudom, mit mondhatnék – keresgélte a szavakat az örömittas Michelisz a leintés után. – Egy ilyen pályán, egy ilyen csapattal bajnoknak lenni több, mint amit egy autóversenyző kívánhat magának. Hihetetlenül büszke vagyok a csapatra, és hálás is vagyok neki, mert az autó ma megint hibátlan volt. Egyszerűen le vagyok nyűgözve és nagyon boldog vagyok. Borzasztóan nehéz év volt ez nekem, mert bár jól kezdődött az idény, volt néhány mélypont is, a versengés pedig rendkívül kiélezett volt, a legjobbat kellett nyújtanunk. A lényeg, hogy a hullámvasút végén a csúcson vagyunk, ami mindig a legszebb forgatókönyv.

Huffnak igaza lett, Makaó megválasztotta az új királyát. Michelisz Norbert hibátlanul versenyzett a szezonzáró elejétől a végéig, így ő lett a nevető harmadik, hiszen a hétvége előtt egypontos hátránnyal még a harmadik helyen állt a bajnokságban a pontazonossággal éllovas Huff, Ehrlacher duó mögött.

A bajnok Michelisz és a Hyundai csapattagjai. Az álló sorban balról az ötödik Boriszov Dániel, a versenymérnöke. Fotó: Sebastiaan Rozendaal

Michelisz szép keretbe foglalta az idényét és távolabbról nézve a pályafutását is, amelynek persze még nincsen vége. Rögtön a szezon első versenyét megnyerte Portugáliában, és az idényzárón is győzni tudott, összességében pedig négyszer intették le az első helyen, ami a legnagyobb szám a mezőnyben. A 39 éves versenyző minden szempontból dominált, az idénybeli kilenc időmérőből hármat megnyert, a hajrában pedig egy héten belül tudott nyerni a világ legveszélyesebb pályái közül kettőn is: az ausztráliai Bathurstben, majd Makaóban. Michelisz a húsz futamból heten végzett a dobogón, és egy kivételével az összesen pontszerző volt, az idény mélypontja épp a Hungaroringen érte utol, ahol a rajt után egy előtte megpördülő autóval összeütközött.

Bajnoki címének a másik keretes szerkezetét a legendás helyszín, Makaó adja. Michelisz 2010-ben itt érte el az első futamgyőzelmét a túraautó-világbajnokságon, amikor a dobogón az akkor harmadik Rob Huff áztatta őt pezsgővel, s most újra a brit gratulálhatott neki. Tizenhárom évvel ezelőtt az első győzelme után Michelisz rögtön kijelentette, hogy bajnok szeretne lenni, de akkor talán még nem mérte fel teljesen, milyen nehéz út vezet odáig.

Himesháza földes útjairól a világ tetejére

2016-ban lett gyári pilóta, ami a lehetőségekben is esélyt teremtett neki, hogy ne csak egyszer-egyszer, hanem hosszabb távon is fel tudja venni a harcot a legjobbakkal. 2017-ben már ott állt a világbajnoki cím kapujában, de a katari szezonzárón egy bosszantó műszaki hiba véget vetett a reményeinek, és második lett. Ezután igazolt át a Hondától a Hyundaihoz, amellyel 2019-ben ért fel először a csúcsra Malajziában egy végletekig kiélezett bajnoki döntőben. Most másodszor lett bajnok. Ki hitte volna ezt akkor, amikor 21 évesen ült életében először versenyautóban? Addig csak szimulátoron versenyzett.

Michelisz első „versenyautója”:

E tekintetben Michelisz sikertörténete alighanem világszinten is párját ritkítja, mégis mintha előre meg lett volna írva a sorsa a csillagokban. Hétéves volt, amikor a ralizó nagybátyja épített neki egy gokartnál nagyobb méretű vaskeretes kisautót, amelyet egy Simson kerékpár motorja hajtott, azzal kezdett vezetni a Baranya megyei Himesháza földes útjain vagy éppen az aprócska falu focipályája szélén. Hosszú utat tett meg onnan, de a világ végén, a Kína fennhatósága alá tartozó Makaóban újra célba ért.

A TCR World Tour 2023-as végeredménye:

1. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 440 pont

2. Yann Ehrlacher (francia, Link&Co) 430

3. Rob Huff (brit, Audi) 414

4. Nestor Girolami (argentin, Honda) 346

5. Frederic Vervisch (belga, Audi) 343

6. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 341

7. Thed Björk (svéd, Link&Co) 320

8. Santiago Urrutia (uruguayi, Link&Co) 283

Borítókép: Michelisz Norbert lett a TCR World Tour bajnoka 2023-ban (Fotó: Sebastiaan Rozendaal)