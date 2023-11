Michelisz a bajban John Lennonhoz fordult, majd óriási győzelmet aratott + videó

Michelisz Norbert egy ponttal vezette a túraautós világpiramis csúcsának számító TCR World Tour bajnokságot, mielőtt Bathurstbe látogatott a sorozat. Sydney után másodszor küzdött meg Ausztráliában a mezőny, s mivel az idény utolsó előtti versenyhétvégéjéről volt szó, a tét egyre nagyobbra hágott. Most már szó szerint minden pont számít, ezért is volt komoly hidegzuhany, hogy Michelisz az időmérőn csak a 11. helyet szerezte meg a Hyundai volánja mögött, miközben a riválisai előtte végeztek – Yann Ehrlacher (Link&Co) második, Rob Huff (Audi) hetedik lett.

Végül az első helyen intették le Michelisz Norbertet a legendás Bathurst pályán. Fotó: Daniel Kalisz / RACE PROJECT

Kulcsfontosságú volt, hogy Michelisz az első futamon beverekedje magát a top 10-be, mivel a második verseny rajtsorrendje ez alapján fordul meg, tehát a tizedik helyezett rajtol a pole pozícióból, a harmadik futam sorrendjét pedig az első kettőn szerzett pontok alapján döntik el, így ha az első tízen kívül reked, a másik két versenyen is minimálisra csökkennek az esélyei. Michelisz a rajt után egy helyet vesztett, de később egy zseniális előzéssel visszajött 11.-nek, majd csapattársa, Mikel Azcona kiesése után már tizedik volt, és itt is intették le.

Michelisz nagy előzése az első futamon:

Michelisz ezután egy John Lennon-idézettel írta le a helyzetét a közösségi oldalán: „A végén minden rendbe jön. Ha nincs rendben, akkor nincs vége.”

A kiírásra Esteban Guerrieri is reagált, az argentin autóversenyző, aki 2019-ben Michelisz legnagyobb ellenfele volt a bajnoki címért folytatott harcban. Guerrieri azt írta, hogy az akkori malajziai szezonzáró előtt ő is ezt mondta, de neki akkor ugye nem jött be, mert drámai körülmények között Michelisz szerezte meg a győzelmet.

A magyar pilóta számára viszont vasárnap reggelre csak kiegyenesedtek a dolgok. Michelisz a második futamot a pole pozícióból kezdte, rögtön a rajtnál ketten is megelőzték, de mindkét riválist visszaelőzte később, így futamgyőzelmet aratott Ausztráliában.

Újabb Michelisz-akció és ritka bravúr

– A rajtom nem volt jó, visszaestem harmadiknak, ami után úgy voltam vele, hogy muszáj kockázatot vállalnom – nyilatkozta Michelisz a verseny után. – Hihetetlenül büszke vagyok erre a győzelemre, Bathurst különleges helyszín, nagyon-nagyon nyerni akartam itt, mert az egyik legnagyobb kihívást jelentő kör a világon.

Michelisz ezzel véghez vitte a bravúrt, ami csak keveseknek jött össze, van már futamgyőzelme Makaóban (2010), a Nürburgring-Nordschleifén (2019) és Bathurstben is, tehát a világon a három legnehezebb körnek tartott pályán, amelyek a legtöbb autóversenyző szerint kiemelkednek az összes többi közül.

Hogy áll a TCR World Tour a szezonzáró előtt?

Rendeztek még egy futamot Bathurstben, amelyen Michelisz a hatodik helyről rajtolt, s az ötödiken intették le. Az egyaránt előle induló Ehrlacher győzött, Huff pedig harmadik lett, így a makaói szezonzáró előtt hihetetlenül izgalmas a bajnokság állása – hárman szinte fej-fej mellett állnak, Michelisz hátránya mindössze egy pont a harmadik helyen.

A bajnokság élmezőnyének állása:

1. Yann Ehrlacher (francia, Link&Co) 384 pont

2. Rob Huff (brit, Audi) 384

3. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 383

4. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 301

5. Frederic Vervisch (belga, Audi) 299

6. Nestor Girolami (argentin, Honda) 293

7. Thed Björk (svéd, Link&Co) 288

8. Santiago Urrutia (uruguayi, Link&Co) 248

Az utolsó fordulót a jövő hétvégén (november 16–19.) Makaóban rendezik, ami rátesz még egy lapáttal az izgalmakra, hiszen a szűk, falakkal szegélyezett utcai pálya önmagában is óriási kihívás. A csapatbajnoki címet a kínai–svéd Link&Co bebiztosította Ausztráliában, de az egyéni győzelem abszolút háromesélyes. Huff Makaó koronázatlan királya, a brit eddig tízszer nyert a legendás pályán, ami rekord, de általában Michelisz is erős ott, a 2010-es győzelme óta háromszor is a dobogón végzett (kétszer második, egyszer harmadik lett).

Borítókép: Michelisz Norbert legendás pályán aratott győzelmet Ausztráliában (Fotó: Daniel Kalisz / RACE PROJECT)